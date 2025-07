Los mercados aún están asimilando el aumento de la inflación al consumidor en Estados Unidos de ayer y las duras declaraciones de la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, que redujeron aún más las expectativas de flexibilización monetaria en Estados Unidos. Según Logan, la presión inflacionaria actual exige mantener los tipos de interés elevados, y una sola lectura "más suave" no basta para justificar un regreso a los recortes de tipos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Qué esperar después del dato de inflación de ayer en Estados Unidos? Sin embargo, la temporada de datos de inflación aún no ha terminado. Tras la lectura inesperadamente alta del IPC del Reino Unido, los mercados esperan ahora los datos de precios al productor de Estados Unidos, que podrían tener más peso para los inversores que el IPC de ayer. Según datos y encuestas del sector privado, el proceso de trasladar los costes relacionados con los aranceles a los consumidores ya ha comenzado, lo que significa que la inflación al productor podría reaccionar con mayor intensidad a las nuevas realidades comerciales. Además del IPC, también recibiremos datos sobre la producción industrial de junio y el informe de la EIA. Calendario económico de hoy:

Reino Unido – Datos de inflación de junio: IPC interanual: 3,6 %; previsión: 3,4 %; anterior: 3,4 %

IPC intermensual: 0,3 %; previsión: 0,2 %; anterior: 0,2 %

IPC subyacente interanual: 3,7 %; previsión: 3,5 %; anterior: 3,5 %

IPC subyacente intermensual: 0,4 %; previsión: 0,2 %; anterior: 0,2 % 11:00, Eurozona – Balanza comercial de mayo: Previsión: 13.900 millones de euros; anterior: 9.900 millones de euros 14:00, Polonia – Datos de inflación subyacente de junio: IPC subyacente interanual: previsión: 3,4 %; Anterior: 3,3 % 14:15, Canadá – Datos de vivienda y construcción de junio: Inicio de construcción de viviendas: pronóstico: 262 000; anterior: 279 500 14:30, Estados Unidos – Datos de inflación (IPP) de junio: IPP interanual: pronóstico: 2,5 %; anterior: 2,6 %

IPP intermensual: pronóstico: 0,2 %; anterior: 0,1 %

IPP subyacente interanual: pronóstico: 2,7 %; anterior: 3,0 %

IPP subyacente intermensual: pronóstico: 0,2 %; anterior: 0,1 %

IPP sin alimentos, energía ni transporte interanual: anterior: 2,7 %

IPP sin alimentos, energía ni transporte intermensual: anterior: 0,1 % 15:15, Estados Unidos – Producción industrial de junio: Pronóstico: 0,1 % intermensual; Anterior: -0,2 % intermensual 16:00, Estados Unidos – Discurso del vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, Barr 16:30 BST, Estados Unidos – Informe de la EIA: Producción de gasolina: anterior: 0,278 millones

Inventarios de gasóleo para calefacción: anterior: 0,603 millones

Precios semanales de destilados (EIA): anterior: -0,825 millones

Producción de combustible destilado: anterior: 0,059 millones

Inventarios de petróleo crudo en Cushing: anterior: 0,464 millones

Inventarios de gasolina: anterior: -2,658 millones

Producción de crudo de refinería (s/s, EIA): anterior: -0,099 millones

Inventarios de petróleo crudo: pronóstico: -1,800 millones Anterior: 7.070 millones

Tasa semanal de utilización de refinerías (EIA, p/p): anterior: -0,2 %

Importaciones de petróleo crudo: anterior: -1.358 millones 20:00, Estados Unidos – Publicación del Libro Beige 22:30, Estados Unidos – Discurso de Williams, miembro del FOMC

