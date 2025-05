Tras una serie de decisiones de los bancos centrales, los mercados se toman un respiro gracias a un calendario macroeconómico prácticamente vacío, lo que les brinda una pausa antes del informe clave del IPC de esta semana. La volatilidad del mercado dependerá en gran medida de las negociaciones comerciales entre China y EE. UU., mientras que el discurso de un miembro del Banco de Inglaterra también será importante para la libra. Además, conviene estar atentos a las materias primas agrícolas antes del informe WASDE, programado para las 18:00. Calendario económico de hoy: 12:00, Zona Euro - Reuniones del Eurogrupo

12:50, Reino Unido - Intervención de Mann, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra

16:00, Alemania - Intervención de Buch, vicepresidente de German Buba

17:00, Estados Unidos - Encuesta a los Oficiales de Préstamos

18:00, Estados Unidos - Informe WASDE

19:00, Estados Unidos - Saldo Presupuestario Federal de abril:

