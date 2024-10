El grupo italiano Campari (CPR.IT), que opera en el sector de las bebidas (productor de licores, vinos, los famosos Aperol, Campari e incluso aperitivos sin alcohol), se recupera un 8% tras la venta masiva iniciada por la dimisi贸n del director ejecutivo Fantacchitotti, los recortes de los聽tipos de inter茅s en EE. UU. y una mejor confianza en el mercado burs谩til europeo (tambi茅n italiano). Los inversores ven ahora mayores probabilidades de que la empresa cree valor para los accionistas. Un a帽o complicado para Campari Matteo Fantacchiotti ha dimitido abruptamente despu茅s de menos de medio a帽o en su puesto, extraoficialmente debido a "razones personales". Fantacchiotti trajo a la Campari la experiencia de Carlsberg, sucediendo a Bob Kunze-Concewitz, que hab铆a estado al frente durante 17 a帽os. Ahora Kunze-Concewitz probablemente regrese con un posible papel de CEO de Campari. La firma anunci贸 que su director financiero, Paolo Marchesini, y su asesor general, Fabio Di Fede, asumir铆an conjuntamente el cargo de codirectores ejecutivos interinos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

Campari ha tenido un a帽o muy d茅bil con d茅biles resultados financieros semestrales a partir de julio, lo que llev贸 a un desplome del mercado de valores. La fuerte ca铆da de las acciones tambi茅n se produjo despu茅s de un debate sobre la industria de las bebidas espirituosas de EE. UU. el 13 de septiembre, cuando Campari abord贸 las tendencias de demanda d茅bil. La empresa realiz贸 su mayor adquisici贸n hasta la fecha, comprando Courvoisier Cognac por 1,32 mil millones de d贸lares. Este acuerdo se produjo en medio de una desaceleraci贸n de la demanda de los consumidores en el mercado del co帽ac.

En su momento, Kunze-Concewitz rest贸 importancia a las preocupaciones y afirm贸 que la ca铆da era temporal y que las perspectivas a medio y largo plazo ser铆an optimistas. Ahora, Campari se enfrenta a nuevos desaf铆os y, como nuevo director ejecutivo, el director de la empresa tendr谩 que abordarlos. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "