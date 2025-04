El Ministro de Finanzas de la República Popular China anunció que, a partir del 12 de abril, entrará en vigor un nuevo arancel más alto del 125 % sobre los productos estadounidenses (anteriormente del 84 %). Esta medida se produjo tras la decisión de Trump de aumentar los aranceles estadounidenses sobre China. China aumenta sus aranceles a Estados Unidos El reciente anuncio del Ministro de Finanzas de China sobre el aumento de los aranceles al 125 % en productos estadounidenses marca un nuevo capítulo en la escalada de tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. Esta medida, que entra en vigor el 12 de abril, responde directamente a la decisión del expresidente Donald Trump de incrementar los aranceles sobre las importaciones chinas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil China ha dejado claro que esta acción es una represalia estratégica, diseñada para proteger su economía y enviar un mensaje contundente sobre su postura frente a las políticas comerciales estadounidenses. Este tipo de medidas suele tener implicaciones significativas para los mercados globales, afectando tanto a las cadenas de suministro como a los precios de los bienes de consumo . ¿Cómo invertir en China? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs de China, como el CNYA.DE o el ICHN.NL. También podemos invertir en sectores concretos de la economía como el tecnológico a través del ETF KWEB.UK. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

