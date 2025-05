Corrección en Wall Street: el Nasdaq 100 cae un 0,5%

El índice Nasdaq 100 retrocedió un 0,5% hasta los 20.824 puntos el martes, enfriándose tras el explosivo repunte del 4,4% del lunes, mientras los inversores esperaban los datos clave de inflación y reevaluaban la tregua comercial entre EE. UU. y China.

El optimismo sobre la tregua comercial se desvanece tras el repunte del lunes Los inversores adoptaron una postura más cautelosa respecto al acuerdo de reducción arancelaria de 90 días, que reduce drásticamente los aranceles estadounidenses sobre las importaciones chinas del 145% al ​​30%, y los aranceles chinos sobre los productos estadounidenses del 125% al ​​10%. Si bien representa un avance sustancial, persisten las preocupaciones sobre la falta de detalles y la posible volatilidad futura, algo que se ha reflejado en el Nasdaq 100. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril se publicará hoy, ofreciendo un primer vistazo al impacto de los aranceles de Trump en la inflación. Se espera que la lectura muestre presiones inflacionarias persistentes y podría influir significativamente en las decisiones de la Fed sobre las tipos de interés. La perspectiva de recesión mejora a medida que los mercados reajustan las expectativas. Goldman Sachs redujo su pronóstico de recesión del 45% al ​​35%, mientras que los mercados de predicciones muestran que las probabilidades de recesión se reducen del 52% al 40% la semana pasada. El calendario de recorte de tipos de la Fed también ha cambiado, y la primera reducción ahora se prevé para septiembre en lugar de julio. Los mercados asiáticos mostraron reacciones diversas: el Nikkei de Japón subió un 1,6%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,5% debido a las ventas de empresas tecnológicas.

