Datos del mercado laboral de EE. UU esta semana

Esta semana, los informes macroeconómicos más importantes que atraerán la atención del mercado serán los informes del mercado laboral de Estados Unidos. El miércoles se publicará el informe ADP y el viernes el NFP (nóminas no agrícolas). Además, hoy se publicarán los informes PMI manufactureros de Estados Unidos, los países de la eurozona y Canadá. Las expectativas de los analistas para los informes PMI sugieren lecturas más bajas en los países de la eurozona, y se espera que los informes se mantengan muy por debajo del umbral de los 50 puntos. Por el contrario, se espera que las lecturas PMI e ISM de Estados Unidos muestren una mejora en comparación con el mes anterior (octubre). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las publicaciones del mercado laboral del miércoles y el viernes serán monitoreadas de cerca por el mercado, ya que serán los últimos informes antes de la próxima decisión de la Fed a mediados de diciembre. Las expectativas apuntan a una mejora en el empleo en comparación con las lecturas de octubre, particularmente en el caso del NFP. Se espera que el cambio de empleo aumente a 195k, una mejora significativa con respecto a los 12k del mes anterior. Sin embargo, la baja cifra del mes anterior habría estado influenciada por factores puntuales, como los huracanes. Calendario económico detallado 02 de diciembre, lunes: Todo el día: datos del PMI para la industria (principales economías del mundo)

00:30 AM GMT - Australia, ventas minoristas de noviembre

01:45 AM GMT - China, datos del PMI de Caixin para la industria de noviembre

15:00 PM GMT - EE. UU., datos del PMI de ISM para la industria de noviembre 03 de diciembre, martes: 07:30 AM GMT - Suiza, datos del IPC de noviembre

15:00 PM GMT - EE. UU., datos de JOLTS de octubre

21:40 PM GMT - EE. UU., datos de la encuesta de inventario de petróleo crudo API 04 de diciembre, miércoles: Todo el día: datos del PMI para los servicios (principales economías del mundo)

00:30 AM GMT - Australia, datos del PIB del tercer trimestre

10:00 AM GMT - Eurozona, datos del IPP de noviembre

13:00 PM GMT - Eurozona, discurso de Lagarde

13:15 PM GMT - EE. UU., datos de ADP de noviembre

15:00 PM GMT - EE. UU., datos de ISM para servicios de noviembre

15:00 GMT - EE. UU., pedidos de bienes duraderos de octubre

15:30 GMT - Informe de inventarios de petróleo del DOE

18:45 GMT - EE. UU., discurso de Powell

5 de diciembre, jueves: 07:00 GMT - Alemania, pedidos de fábrica de octubre

10:00 GMT - Eurozona, ventas minoristas de octubre

01:30 GMT - EE. UU., informe Challenger de noviembre

13:30 GMT - EE. UU., solicitudes de subsidio de desempleo

15:30 GMT - EE. UU., cambio en los inventarios de gas natural

6 de diciembre, viernes: Todo el día - Discursos de banqueros de la Fed

07:00 GMT Alemania, producción industrial de octubre

10:00 GMT - Eurozona, informe de PIB del tercer trimestre

13:30 GMT - EE. UU., datos del NFP de noviembre

13:30 GMT - Canadá, datos del mercado laboral de noviembre

15:00 GMT - EE. UU., Datos de la UoM para diciembre

