El sentimiento del mercado sigue siendo positivo en la sesión de hoy, a pesar de un tono ligeramente más agresivo en el discurso de Powell de ayer. El ánimo se ha visto impulsado por los sólidos resultados de IBM y unos excelentes resultados de Meta Platforms, que confirma que la IA está mejorando significativamente la rentabilidad del gigante de las redes sociales. Los futuros de Wall Street están ganando terreno, aunque Microsoft cayó más del 4% en las operaciones posteriores al cierre. A pesar de superar las expectativas, la compañía informó de un crecimiento de los ingresos de la nube menor al esperado, con un aumento interanual del 31% frente al 31,8% previsto. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los inversores se centran en la decisión del Banco Central Europeo y en las declaraciones de Christine Lagarde, que podrían aumentar la volatilidad en el par EUR/USD. El escenario base supone un tono moderado, ya que los datos macroeconómicos recientes de Europa sugieren que continúan los desafíos económicos estructurales, en particular en Alemania y Francia. Calendario económico detallado Francia – Gasto del consumidor (diciembre): 0,7 % intermensual frente al 0,1 % previsto, 0,3 % anterior

Francia – PIB del 4.º trimestre de 2024 (intertrimestral): -0,1 % frente al 0 % previsto, 0,4 % anterior (interanual: 0,7 % frente al 0,8 % previsto, 1,3 % anterior)

-0,1 % frente al 0 % previsto, 0,4 % anterior (interanual: 0,7 % frente al 0,8 % previsto, 1,3 % anterior) Alemania – Precios de importación/exportación:

Suiza – Indicador adelantado KOF (diciembre): 101,6 frente al 100,15 previsto, 99,5 anterior

España – Inflación del IPC (diciembre): 3,0 % interanual frente al 2,9 % previsto, 2,8 % anterior (intermensual: 0,2 % frente al -0,1 % previsto, 0,5 % anterior)

3,0 % interanual frente al 2,9 % previsto, 2,8 % anterior (intermensual: 0,2 % frente al -0,1 % previsto, 0,5 % anterior) Alemania – PIB del 4.º trimestre de 2024 (10 AM): -0,1 % intertrimestral previsto frente al 0,1 % anterior (-0,3 % interanual frente al 0,1 % anterior)

Eurozona – PIB preliminar del 4.º trimestre de 2024 (11:00): 1,0 % previsto frente al 0,9 % anterior (intertrimestral: 0,1 % frente al 0,4 % anterior)

Eurozona – Tasa de desempleo: 6,3 % frente al 6,3 % anterior

Eurozona – Decisión sobre tipos de interés del BCE (14:15): 2,75 % previsto frente al 3 % anterior

2,75 % previsto frente al 3 % anterior Conferencia de prensa de Christine Lagarde (14:45)

EE. UU. – Solicitudes de subsidio de desempleo (14:30): 225 000 previsto frente a las 223 000 anteriores

EE. UU. – Solicitudes de subsidio de desempleo continuas: 1,901 millones previsto frente a los 1,899 millones anteriores

EE. UU. – PIB del 4.º trimestre de 2024 (14:30): 2,6 % previsto frente a 3,1 % anterior

EE. UU. – Índice de precios del PIB (cuarto trimestre): previsión interanual del 2,5 % frente al 1,9 % anterior Presentaciones de resultados Antes de la apertura del mercado: Mastercard, UPS, Caterpillar

Después del cierre del mercado: Intel, Visa

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "