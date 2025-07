Donald Trump anunció el sábado aranceles del 30% a la Unión Europea y México. El presidente de la Comisión Europea se mostró dispuesto a tomar represalias, pero enfatizó el deseo de alcanzar un mejor acuerdo mediante negociaciones. La UE también pospuso las medidas de represalia anunciadas en abril del 14 de julio al 1 de agosto. Trump declaró anoche que las conversaciones con la UE continúan. Wall Street cerró el viernes en números rojos (S&P 500: -0,3%, Nasdaq: -0,2%, DJIA: -0,6%, Russell 2000: -1,3%), y las últimas noticias sobre aranceles están generando nuevas caídas en los futuros de los índices estadounidenses (S&P 500: -0,55%) y europeos (EuroStoxx 50: -0,85%). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los mayores avances se observan entre las empresas dedicadas a la producción y procesamiento de plata, impulsadas por el aumento de los precios de las materias primas. El optimismo también es visible entre las empresas chinas de robótica tras la noticia de que Initree y AgiBot obtuvieron un contrato de 124 millones de yuanes para el suministro de robots humanoides. Noticias de Asia-Pacífico En Asia y el Pacífico, se observa un optimismo cauteloso. Si bien el índice MSCI Asia Pacific ha bajado ligeramente (-0,1%), las principales bolsas regionales están registrando ganancias. El HSCEI de China subió (+0,5%), el Kospi de Corea del Sur (+0,8%), el Shanghai SE Composite (+0,4%) y el Nikkei 225 de Japón (+0,05%) también subieron. Sin embargo, el Nifty 50 de India bajó (-0,3%). La producción industrial japonesa cayó un 0,1% en mayo en comparación con el mes anterior (abril: +0,5% intermensual) y prolongó las caídas interanuales (-2,4%, anteriormente: -1,8%). Es probable que el Banco de Japón eleve su pronóstico de inflación para el año fiscal en curso (actualmente en el 2,2%), principalmente debido a la fuerte presión de los precios de los alimentos, según informaron hoy los medios de comunicación. Divisas y materias primas En el mercado de divisas: la semana comienza con un repunte del dólar estadounidense (USDIDX: +0,13), que se fortalece frente a todas las divisas del G10. Las mayores correcciones se observan en el dólar neozelandés (NZDUSD: -0,37%) y las divisas escandinavas (USDSEK, USDNOK: +0,35%). El yen japonés (USDJPY: +0,03%) y el dólar canadiense (USDCAD: +0,07%) muestran una relativa resistencia. El EURUSD baja un 0,2%, hasta 1,167. El oro sube un modesto 0,05%, hasta los 3.356 dólares por onza, mientras que la plata continúa su racha alcista, subiendo un 1,45%, hasta los 38,96 dólares por onza. Los futuros del platino y el paladio experimentan correcciones (-0,6%). El petróleo crudo Brent y WTI suben un 0,2% y un 0,16% respectivamente, mientras que los futuros del gas natural TTF bajan un 0,1%. La euforia por las criptomonedas continúa: Bitcoin sube un 2,6% a $ 122.230, Ethereum suma un 1,6% a $ 3.040 y también se ven ganancias en los futuros de Ripple (+ 5,75%) y Dogecoin (+ 5,5%).

