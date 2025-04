¿Dónde invertir en tiempos de incertidumbre?

Vivimos en una era de turbulencia en los mercados financieros: pandemias, conflictos militares, incertidumbre política, la inminente crisis de deuda estadounidense y la rápida evolución de las políticas económicas mundiales impulsan a los inversores a buscar maneras de proteger su capital sin perder la rentabilidad, incluso en condiciones difíciles. Cabe decir que, en tiempos de incertidumbre, aumenta el número de escenarios posibles. Parafraseando un viejo dicho: «Pueden pasar más cosas de las que van a pasar». El abanico de posibles resultados es amplio, pero solo uno de ellos se producirá. Es más, ni siquiera el escenario más probable está garantizado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Naturalmente, los inversores siguen buscando activos que generen beneficios. El capital está siempre en movimiento, buscando rentabilidad, independientemente del clima económico o geopolítico. Entonces ¿qué estrategias y clases de activos pueden resultar eficaces en tiempos de incertidumbre? ¿En qué se centran los inversores globales? ¿Cuáles son las perspectivas para las clases de activos clave y qué podemos esperar en el futuro? El oro en máximos El oro se ha considerado un símbolo de estabilidad durante siglos, y los últimos años no han hecho más que reforzar esa reputación. Si bien el oro se ha considerado tradicionalmente un refugio seguro, su creciente correlación con los mercados bursátiles en ciertos períodos provocó la reticencia de algunos inversores. Esto fue particularmente evidente en 2022, cuando el oro se cotizó lateralmente ante el aumento de las tasas de interés globales. A pesar de su reputación de proteger contra la inflación, fue precisamente durante un período de inflación en máximos históricos que muchos inversores retiraron sus ganancias. Desde entonces, la situación ha cambiado significativamente. Los inversores volvieron al oro, impulsados ​​por las preocupaciones geopolíticas, el temor a las guerras comerciales y la creciente incertidumbre económica. En la bolsa COMEX, volúmenes récord de entregas de oro físico a las bóvedas estadounidenses vaciaron las reservas en Londres y Suiza. Durante un tiempo, los inversores tuvieron que esperar meses para la entrega. El mercado físico sigue siendo ajustado, lo que podría amplificar la reacción de los precios si el repunte continúa. Desde la escalada del conflicto en Oriente Medio, y con la guerra en Ucrania aún en curso, los precios del oro se han disparado, reaccionando a la creciente inestabilidad global. En marzo de 2025, el metal precioso alcanzó un máximo histórico, por encima de los 3.100 dólares por onza, impulsado por la especulación en torno a las políticas económicas de Donald Trump, especialmente la posibilidad de nuevos aranceles que podrían afectar al comercio mundial. A esto se suma la crisis de la deuda estadounidense, que cuestiona la noción de estabilidad financiera global. Incluso se debate sobre la posible revalorización del oro como activo de reserva estadounidense, lo que podría impulsar una mayor demanda por parte de los bancos centrales. En los últimos tres años, los bancos centrales han comprado más de 1000 toneladas de oro al año. Es probable que 2025 siga esa tendencia. En tiempos en que los mercados financieros tradicionales pierden previsibilidad, el oro se considera una cobertura contra la creciente inflación y la devaluación de la moneda. Puede que no genere intereses ni dividendos, pero tiende a revalorizarse en tiempos de caos, lo que lo convierte en un activo atractivo para quienes buscan diversificar. Y es importante recordar: la oferta mundial de oro es limitada. Si bien la producción de oro crece alrededor de un 2% anual, esa cifra es mucho menor que el crecimiento de la oferta monetaria mundial. Además, ante las noticias sobre recesión y estanflación, muchos inversores simplemente se sienten inseguros a la hora de invertir su patrimonio en activos de mayor riesgo, como acciones o criptomonedas. Como resultado, el oro suele convertirse en la primera opción como reserva de valor, y los ETFs facilitan más que nunca el acceso a él. El oro se está apreciando principalmente como respuesta a la incertidumbre en torno a la política comercial de Donald Trump. Históricamente, durante numerosos eventos geopolíticos de las últimas décadas, el oro ha tendido a revalorizarse a medio y largo plazo.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Acciones que sirvan como refugio El mercado bursátil, especialmente en Estados Unidos, se mantuvo sobrecalentado tras el auge de la inversión en inteligencia artificial (IA). Las acciones de las empresas tecnológicas más grandes del mundo se dispararon gracias al optimismo de los inversores sobre el crecimiento futuro y la posibilidad de obtener beneficios aún mayores. Sin embargo, finalmente llegó la realidad: los beneficios corporativos no cumplieron con las altas expectativas. Ahora, se ha observado una clara tendencia en los mercados de valores: un desplazamiento del capital hacia las denominadas acciones defensivas. Las acciones defensivas pertenecen a empresas cuyos resultados financieros son menos sensibles a los ciclos económicos. Estas suelen incluir sectores como: Utilities (energia e infraestructura)



Sector de la salud



Sector del consumo de bienes básicos Sector de defensa y armamento en Europa En Europa, se está prestando especial atención a las empresas relacionadas con la defensa. El potencial aumento del gasto en defensa en la Unión Europea, impulsado por las crecientes tensiones geopolíticas, ha convertido a este sector en un imán para los inversores. La UE podría canalizar hasta 800.000 millones de euros a iniciativas de defensa. Se espera que 650 000 millones de euros provengan directamente de los Estados miembros (incluida una propuesta para excluir el gasto militar de los límites de deuda), y 150.000 millones de euros adicionales podrían financiarse mediante la emisión conjunta de deuda. Alemania, históricamente reticente a asumir nueva deuda, está flexibilizando sus restricciones fiscales. El país planea invertir 500.000 millones de euros en infraestructura, y con su objetivo de gasto en defensa acercándose al 3% del PIB, el gasto total podría alcanzar el billón de euros en los próximos años. Criticalmente, este impulso inversor podría continuar independientemente de la desaceleración de la demanda de los consumidores europeos, lo que refleja un cambio fundamental en las prioridades presupuestarias. Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Desde el estallido de la guerra en Ucrania, las acciones de las empresas europeas de defensa han tenido un rendimiento excepcionalmente bueno, y tras la victoria de Donald Trump, esta tendencia se ha acelerado. Mientras tanto, el sector de defensa estadounidense ha tenido un rendimiento inferior. ¿Por qué? El mercado apuesta a que Europa aumentará el gasto en defensa independientemente del panorama global, impulsado por el aumento de los presupuestos de la OTAN y los riesgos geopolíticos, especialmente si Estados Unidos anuncia una posible retirada del continente. Al mismo tiempo, el resurgimiento del aislacionismo estadounidense y un renovado enfoque en la disciplina fiscal ponen en duda si Estados Unidos continuará subvencionando fuertemente a sus contratistas de defensa. También plantea interrogantes sobre si todas las categorías de armas, incluidas aquellas percibidas como costosas u obsoletas en el contexto de la guerra moderna, seguirán recibiendo apoyo a la producción. Mercado Forex- Invertir en divisas para proteger la cartera El mercado de divisas (Forex) suele ser el primero en aflorar la incertidumbre. Durante crisis o épocas de alta tensión global, los inversores tienden a optar por las llamadas monedas de refugio, como el dólar estadounidense (USD), el yen japonés (JPY) o el franco suizo (CHF). El dólar estadounidense sigue siendo la principal moneda de reserva mundial, aunque su estatus podría verse amenazado si un gobierno republicano implementa políticas comerciales proteccionistas agresivas. El yen japonés (JPY), asociado durante mucho tiempo con un crecimiento lento, está recuperando su atractivo como moneda de refugio. El reciente crecimiento del PIB, a pesar del bajo consumo, el aumento de los salarios y la señal del Banco de Japón de reanudar las subidas de tipos, han reavivado el interés de los inversores en el yen, tras las turbulencias de 2024. El CHF sigue siendo una moneda de refugio, respaldado por la neutralidad de Suiza y su limitada exposición a las guerras comerciales. La cobertura de divisas o el uso de contratos a plazo pueden ayudar a proteger a los inversores de la devaluación de su moneda nacional.

