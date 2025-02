Dudas en el S&P500

Los índices estadounidenses, como el S&P500 o el Nasdaq 100, arrancan la semana con debilidad. Gran parte del repunte de la semana pasada ya se borró el viernes por la noche y, después del fin de semana, los índices abren con una brecha bajista considerable, lo que indica un predominio de la oferta, que también se refleja en los volúmenes de negociación. Existe un sentimiento de aversión al riesgo en medio de la guerra comercial y su posible impacto. Además, la firmeza de los aranceles sigue siendo incierta, ya que Trump aún podría revocarlos o modificarlos.

En el frente corporativo, Alphabet (GOOGL.US) publicará sus resultados mañana, seguida de Amazon (AMZN.US), cuyo turno es el jueves al cierre del mercado de Wall Street. Por su parte, hoy Palantir (PLTR.US) y Tyson Foods (TSN.US) presentan sus cuentas, todo ello con un S&P500 que apunta a cotizar durante toda la sesión con sesgo bajista. La atención del mercado seguirá centrada en la posible respuesta de Donald Trump y China a los nuevos aranceles del 10% sobre los productos chinos. Según las estimaciones del modelo de la Reserva Federal, si México, Canadá y China toman represalias con aranceles equivalentes, la inflación del PCE estadounidense podría aumentar en 0,7 puntos porcentuales, mientras que el PIB en 2025 podría ser 1,2 puntos porcentuales menor. Este escenario genera inquietudes sobre una posible desaceleración económica, una mayor inflación y una presión sostenida sobre la Fed para que mantenga elevados los tipos de interés, todo lo cual es negativo para el mercado de valores. La pregunta clave es si alguna noticia en las próximas horas o días ayudará a aliviar estas preocupaciones y reducir el temor del mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del S&P500 Fuente: xStation5

