lee mas
Invertir implica riesgos.
Invertir implica riesgos.
AMZN.US

AMZN.US - Cómo invertir en Amazon

Amazon.com Inc
Abrir cuenta
MÁS POPULARES

Ningún resultado encontrado ""

Lista completa de instrumentos disponibles

Ir a la página de instrumentos
El rendimiento pasado o las previsiones futuras no constituyen un indicador fiable del rendimiento futuro.
Descargar la APP gratuita
ÚLTIMAS NOTICIAS

No te pierdas nada con nuestra sección de Noticias

Más noticias
INFO DEL INSTRUMENTO

Invierte en Amazon.com Inc SIN comisiones

Instrumento cuyo precio se basa en valor de mercado de Amazon.com Inc
0 USD
10 USD
15:30 - 22:00

Datos interesantes

Impacto Cultural y Económico: Amazon, el gigante tecnológico, no es solo líder en comercio electrónico. También es pionero en informática y almacenaje en la nube, transmisión digital e inteligencia artificial. Su influencia se extiende llega a la economía y la cultura global, junto con Meta (Facebook), Netflix, Apple y Alphabet/Google.

Divisiones de Acciones: Amazon ha experimentado varias divisiones de acciones. En enero de 1999, hubo una división de acciones de 3 a 1, y en septiembre de 1999, una división de acciones de 2 a 1. Estas divisiones aumentan el número total de acciones mientras disminuyen el precio por acción.

Fluctuación de los Precios: Las acciones de Amazon experimentan fluctuaciones anuales significativas, por lo que es vital que los inversores realicen un análisis cuidadoso antes de comprar o vender. Las tendencias de ventas en línea, la reputación y los escándalos sociales pueden afectar significativamente el precio de las acciones de Amazon.

Desde su oferta pública inicial (OPI) en 1997, el precio de las acciones de Amazon ha experimentado un crecimiento masivo, con un crecimiento notable a lo largo de los años. Si alguien hubiera invertido $10,000 en la OPI de Amazon, habría crecido a más de $12 millones en mayo de 2020, representando un crecimiento fenomenal del 120,000%.

Amazon comenzó como una librería en línea en 1994, dirigida por Jeff Bezos, desde su garaje en Bellevue, Washington, EE. UU. Sin embargo, la empresa se expandió rápidamente para convertirse en una vasta plataforma de comercio electrónico y diversificó sus actividades en múltiples áreas, como el almacenaje en la nube y los servicios de transmisión

Capitalización de Mercado de Amazon: Actualmente, la capitalización de mercado de Amazon es sólida, con su símbolo de cotización siendo NASDAQ: AMZN y listado en el mercado Nasdaq.

El dominio de Amazon en el mercado de comercio electrónico es evidente por su propiedad de más del 40% del mercado de comercio electrónico de EE. UU. y posiciones líderes en Europa y Asia. Su papel pionero en el comercio minorista en línea le ha otorgado una ventaja competitiva sobre otras compañías de internet

Durante las Recesiones Globales: Durante las recesiones globales, como la experimentada en 2022, Amazon enfrentó desafíos, lo que llevó a reducciones en la fuerza laboral. Sin embargo, todavía está por verse si estas medidas están destinadas a sobrevivir a la recesión o estimular el desempeño empresarial.

Contribución de Amazon a la Civilización: El rápido crecimiento y la presencia global de Amazon sin duda han jugado un papel en la formación de la civilización moderna. Sus innovaciones en comercio electrónico, tecnología y logística han cambiado la forma en que las personas compran y hacen negocios en todo el mundo.

PRINCIPALES INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Descubre más instrumentos

Todas las Acciones

Todas tus inversiones siempre a mano

Con la XTB App, intuitiva y multi premiada

ÚLTIMAS NOTICIAS

No te pierdas nada con nuestra sección de Noticias

Cuenta atrás para el Black Friday de 2025:...

10 de noviembre de 2025

El S&P 500 abre con fuerza la sesión

3 de noviembre de 2025

Las acciones de Amazon suben en premercado...

3 de noviembre de 2025
Más noticias
ENTRAR

¿Cómo invertir en Acciones de Amazon.com Inc en XTB?

1. Abre una cuenta

Completa el formulario y envía los documentos solicitados, sin formalidades innecesarias. La apertura de la cuenta dependerá de la evaluación de conveniencia llevada a cabo por un test.

2. Realiza un depósito

Elige el método de depósito más conveniente para ti entre varias opciones, inlcuyendo pagos instantáneos y gratuitos.

3. Empieza a invertir

Elija entre 11600+ instrumentos.

Accede al Mercado

1. Descarga la App

Visita tu tienda móvil y descarga nuestra App totalmente gratis.

2. Abre una cuenta

Completa el formulario y envía los documentos solicitados, sin formalidades innecesarias. La apertura de la cuenta dependerá de la evaluación de conveniencia llevada a cabo por un test.

3. Realiza un depósito y empieza a invertir

Elige el método de depósito que mejor te convenga, incluyendo pagos instantáneos y gratuitos.

Da el primer paso
¿POR QUÉ XTB?

¿Por qué invertir en Acciones y ETFs en XTB?

Plataforma innovadora

Trabajamos continuamente en el desarrollo de nuestra multipremiada plataforma de inversión, para asegurar que cumple con todas tus necesidades. Versión tanto de escritorio como App.

Potente y Segura

Somos uno de los mayores Brokers cotizados del mundo, supervisado y regulado por varias autoridades de supervisión financiera. Adherido al fondo de compensación de depósitos.

Atención al Cliente en varios idiomas y de máxima calidad

Nuestro equipo de atención al cliente te atenderá 24 horas al día, de lunes a viernes.

SABER MÁS

Cómo invertir en Amazon

Amazon, una conocida empresa en la industria minorista online, ha surgido como un jugador importante en los mercados globales, atrayendo la atención de muchos inversores. Como la minorista online más grande del mundo, Amazon ofrece una amplia gama de productos y servicios, incluyendo electrónica de consumo y soluciones de informática y almacenaje en la nube. Curiosamente, Amazon alcanzó un hito significativo al convertirse en la segunda empresa en lograr una valoración de un billón de dólares, siguiendo los pasos de Apple.

La operación en Amazon está influenciada típicamente por varios factores. Algo importante a tener en cuenta es determinar el momento óptimo para invertir, ya que Amazon está incluida en varios índices del mercado de valores. Aunque es crucial recordar que las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente, los horarios operativos ideales para los principales índices suelen darse durante la superposición de sesiones de operaciones entre diferentes regiones. Por ejemplo, la intersección de las sesiones de operaciones europea y estadounidense ofrece mayor liquidez y el potencial de movimientos de precios más significativos.

Vale la pena mencionar la historia de las acciones de Amazon, ya que proporciona información sobre el crecimiento y el desempeño de la empresa. Fundada en 1994 como una librería en línea dirigida por Jeff Bezos, Amazon se ha convertido en la mayor empresa de comercio electrónico y computación en la nube del mundo. Desde su oferta pública inicial en 1997, las acciones han experimentado un crecimiento sustancial, convirtiéndose en una opción de inversión buscada por inversores de todo el mundo.

Analizar el rendimiento de las acciones de Amazon requiere considerar diversos factores. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2022, Amazon experimentó un aumento significativo en los ingresos en comparación con el año anterior. Sin embargo, su tasa de crecimiento se desaceleró y la empresa registró su primera pérdida en siete años. Estos factores pueden influir en las decisiones de los inversores en cuanto al momento de sus inversiones en acciones de Amazon.

En conclusión, la prominencia de Amazon en la industria minorista online ha captado la atención de inversores a nivel mundial. Invertir en Amazon presenta una oportunidad para capitalizar los movimientos de precios. Aunque el momento óptimo para operar índices puede variar, la superposición de sesiones de operaciones suele proporcionar mayor liquidez y el potencial de fluctuaciones significativas de precios. Considerar el crecimiento histórico de Amazon y su desempeño financiero reciente puede ayudar a tomar decisiones de inversión sobre las acciones de Amazon.

PRINCIPALES INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Descubre más instrumentos

Todas las Acciones
Formación

Conoce nuestra amplia sección de formación

Envía un Regalo: regala acciones con XTB

3 minute(s) Acciones al Contado

¿Qué es el scrip dividend y qué opciones ofrece a los inversores?

5 minute(s) Glosario

¿Qué es el PER de una acción y cómo se calcula e interpreta?

6 minute(s) Acciones al Contado
Ver artículos
FAQ

¿Tienes alguna pregunta?

El símbolo de Amazon es AMZN.

Los posibles beneficios al invertir en Amazon pueden variar y depender de varios factores, como el desempeño de la empresa, las condiciones del mercado y las estrategias de inversión individuales. Es importante tener en cuenta que invertir en acciones conlleva riesgos y el desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Consultar con un asesor financiero o realizar una investigación exhaustiva puede proporcionar información más específica sobre los posibles retornos.

Existen riesgos asociados con invertir en Amazon, incluida la creciente competencia, la incertidumbre en el potencial de beneficios, la incertidumbre en el crecimiento de los ingresos, la valoración especulativa y la volatilidad del precio de las acciones. Los inversores deben considerar estos riesgos y realizar un análisis integral antes de tomar decisiones de inversión.

El desempeño de las acciones de Amazon en los últimos años ha experimentado crecimiento, pero también ha enfrentado fluctuaciones. Es recomendable consultar fuentes financieras confiables, como sitios web de mercados de valores o plataformas de noticias financieras, para obtener información precisa y actualizada sobre el desempeño de las acciones de Amazon.

La expansión de Amazon en nuevos mercados o servicios puede presentar oportunidades de inversión. Las oportunidades de inversión específicas relacionadas con la expansión de Amazon pueden variar según el mercado o servicio en cuestión. Realizar una investigación y análisis exhaustivos puede ayudar a identificar oportunidades de inversión potenciales asociadas con los esfuerzos de expansión de Amazon.

La perspectiva a largo plazo para invertir en Amazon puede ser subjetiva y depender de varios factores, incluida la estrategia comercial de la empresa, el panorama competitivo y las tendencias de la industria. Se recomienda evaluar estos factores y considerar los objetivos de inversión personales y la tolerancia al riesgo para formar una opinión informada sobre la perspectiva a largo plazo de invertir en Amazon.

Desde su fundación por Jeff Bezos, Amazon Inc. (AMZN) se ha convertido en un importante jugador en el sector global de comercio electrónico. En los últimos cinco años, el precio de sus acciones ha aumentado más del 50%.

Para comprar acciones de Amazon, necesitarás una cuenta en un broker online. Una vez abierta, puedes buscar el símbolo de cotización de Amazon (AMZN), decidir la cantidad de acciones que deseas comprar y completar tu compra.

La expansión y prosperidad de Amazon han atraído una base global de inversores. A pesar de ser una gran empresa, Amazon sigue siendo pionera en nuevos desarrollos y el precio de sus acciones ha experimentado un crecimiento tremendo a lo largo de los años.

Amazon Business ofrece una oportunidad para que las organizaciones lleguen a millones de clientes corporativos en todo el mundo, ofrezcan precios específicos para empresas y proporcionen descuentos exclusivos. Actúa como un catalizador para que las empresas amplíen sus operaciones.

Para ofrecer productos en Amazon, es necesario registrarse y seleccionar un plan de venta apropiado. Luego, debes crear una lista de productos y una página de detalles de productos completa. Los anuncios de Amazon u otros canales promocionales se pueden utilizar para publicitar tus propios productos.

Se pueden vender una amplia gama de categorías en Amazon, incluyendo ropa, coches, electrónica, belleza, hogar y mucho más. Sin embargo, algunas categorías requieren aprobación previa antes de poder vender en ellas.

Una Acción es un tipo de activo que representa la propiedad de una empresa. Representa un derecho sobre parte de los activos y beneficios de la empresa.

Al poseer acciones, puedes beneficiarte potencialmente del crecimiento y el desempeño de la empresa. Hay varias formas en que las acciones pueden generar dinero: pago de dividendos (algunas acciones pagan dividendos, que son pagos que se hacen a los accionistas con cargo a los beneficios de la empresa), revalorización del capital (cuando el precio de una acción que posees, aumenta y vendes la acción para obtener ganancias), "split" de acciones (cuando una empresa divide sus acciones, emite más acciones a los accionistas existentes, lo que aumenta la cantidad de acciones que posees; esto también puede conducir a un incremento en el valor de la inversión).

Hay tres tipos principales de acciones: acciones ordinarias (otorga a su dueño derechos de voto en las asambleas de accionistas y le da derecho a una parte de los beneficios de la empresa a través de dividendos), acciones preferentes (paga dividendos a una tasa fija y tiene un mayor derecho sobre los activos y los beneficios que las acciones ordinarias; por lo general no tienen derecho a voto), y warrants (tipo de valor que otorga al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una cantidad específica de acciones a un precio predeterminado dentro de un periodo establecido).

No se puede determinar una primera Acción como la "mejor" para comprar, ya que lo que constituye una buena acción puede variar según los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo de cada inversor. Es importante analizar a fondo cualquier inversión potencial y considerar la propia situación financiera antes de realizar una compra de acciones.

Únete a más de 2.000.000 de Clientes de todo el mundo

Hazte cliente Descarga la app Descarga la app