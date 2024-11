Economía estadounidense sólida, pero mercado laboral débil

Los índices estadounidenses acogieron con satisfacción la decisión de la Fed de volver a recortar los tipos del 5% al ​​4,75%. Powell se mostró bastante moderado y señaló a los mercados que la Fed está dispuesta a relajar aún más la política monetaria, aunque indicó que no dará más orientaciones importantes sobre lo que hará en futuras reuniones; reaccionará a los datos Powell cree que la economía estadounidense va muy bien, aunque el mercado laboral no está en la mejor forma, y ​​la política, incluso después de varios recortes, sigue siendo "restrictiva" en su opinión. Sin embargo, la Fed debe prestar atención para evitar que aumenten las expectativas de inflación, y sus contactos en el mundo empresarial sugieren que 2025 puede traer una mejora de las condiciones económicas Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El índice S&P 500 subió ayer un 0,7%, el Nasdaq 100 subió otro 1,5%, pero el Dow Jones Industrial Average y el Russell 2000 bajaron ligeramente. Hoy, los futuros de índices en Europa pierden ligeramente antes de la apertura El dólar estadounidense pierde terrerno ligeramente. Los rendimientos retrocedieron al 4,33% desde el 4,45% después de la victoria de Donald Trump, y podemos considerar la reunión de la Fed de ayer como bastante moderada, ya que Powell indicó que la Reserva Federal está tranquila por una disminución sostenida de la inflación estadounidense y describió las condiciones del mercado laboral como más débiles que antes de la pandemia. Situación en los mercados asiáticos El Nikkei subió ligeramente hoy, un 0,2%; el índice líder del país indicó 109,4 frente al 109 previsto y el 106,9 anterior. El gasto de los hogares cayó un -1,1% interanual frente al -1,9% de septiembre y el -1,8% previsto Los índices Hang Seng y CSI de China registraron descensos hoy, y los contratos de los índices cayeron casi un -3% hoy. Los inversores están considerando si el Comité Permanente del Congreso Nacional Popular anunciará programas de estímulo adicionales. Los mercados no acaban de creer la imposición de aranceles del 60% por parte de Trump a los productos chinos; parece que solo un escenario así podría obligar al parlamento a apoyar la economía de manera más amplia de lo anunciado hasta ahora Otras noticias de la mañana En el mercado de materias primas agrícolas, un dólar estadounidense más débil trajo cierto alivio, con el trigo y el maíz ganando ligeramente. Los futuros del algodón en ICE suben hasta un 3%, antes de la publicación del informe WASDE del USDA a las 5:00 p. m., hora GMT. El petróleo pierde entre un 0,5 y un 0,6% y el gas cotiza un 0,3% más alto. El sentimiento del mercado de criptomonedas es muy bueno; Bitcoin cotiza por encima de los 76.000$ y se acerca nuevamente a los máximos históricos alcanzados ayer, y Cardano sube un 12%

