El algodón está bajando más de un 1,5%

Las pérdidas de la cosecha de algodón causadas por el huracán Helene todavía son difíciles de evaluar, con estimaciones que varían ampliamente desde enormes pérdidas estimadas hasta relativamente equilibradas. Dos huracanes más, Milton y Kirk, están azotando actualmente el sudeste de Estados Unidos, pero su impacto en el algodón también parece ser impredecible, ya que la temporada de cosecha de algodón termina; Parece que el mercado esperará con cuidado hasta el informe de estimación del equilibrio entre la oferta y la demanda del USDA WASDE del 11 de octubre para determinar la tendencia final de los precios del algodón; el marco de lo cual podemos definir tentativamente como una caída por debajo de los 70 dólares (si las estimaciones de producción serán débiles o incluso superiores a las de septiembre), o un repunte por encima de los 75 dólares (si el informe trae grandes revisiones a la baja de la producción). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El último informe CoT del viernes resultó ser moderadamente positivo para el algodón (una ligera disminución neta de las posiciones cortas en los grandes fondos y el grupo de especuladores de Managed Money, con indecisión en el grupo de instituciones de cobertura "Comerciales"). A pesar de eso, vimos otro impulso a la baja después de alcanzar la resistencia de 74 dólares ayer. Cotización de los futuros del algodón Si nos fijamos en la cotización algodón, podemos ver que el precio está poniendo a prueba la línea de tendencia contractual, y si hay un rebote desde este nivel, apoyado al mismo tiempo por una posible corrección (rectángulos rojos), podemos esperar un rebote hasta la zona de los 74 dólares. Otro impulso a la baja, por otro lado, podría llevar los precios a los 71,8 dólares, donde vemos el Fibonacci 38,2, y este escenario ahora parece igualmente probable. Los futuros de algodón están bajando hoy más del 1,5% hoy, lo que podemos justificar con un dólar todavía muy fuerte y un gran retroceso en los índices del petróleo y de China. Fuente: xStation5

