El fortalecimiento del dólar estadounidense y la mejora de las perspectivas de oferta han presionado los futuros y el precio del azúcar en las últimas semanas. Sin embargo, hoy, el azúcar es el producto agrícola más fuerte, con un avance de casi el 1,5% a medida que aumentan los precios del petróleo. En los principales exportadores de azúcar, como Brasil, la caña de azúcar se utiliza tanto para la producción de azúcar como de etanol, este último como biocombustible alternativo a los combustibles fósiles. Cuando los precios del petróleo suben, la producción de etanol se vuelve más rentable, lo que impulsa a los productores a destinar una mayor parte de la caña de azúcar al etanol a expensas de la producción de azúcar. Este cambio puede reducir la oferta de azúcar en el mercado, lo que podría conducir a precios más altos. El 21 de noviembre, la Organización Internacional del Azúcar (OIA) redujo su previsión de déficit mundial de azúcar para 2024/25 a -2,51 MMT, en comparación con una previsión de agosto de -3,58 MMT. La OIA también aumentó sus expectativas de superávit mundial de azúcar para 2023/24 a 1,31 MMT desde una proyección de agosto de solo 200.000 TM.

para 2024/25 a -2,51 MMT, en comparación con una previsión de agosto de -3,58 MMT. La OIA también aumentó sus expectativas de superávit mundial de azúcar para 2023/24 a 1,31 MMT desde una proyección de agosto de solo 200.000 TM. El USDA, en su reciente informe anual publicado el 21 de noviembre, espera que la producción mundial de azúcar 2024/25 aumente un +1,5% interanual a un récord de 186,61 MMT y que el consumo mundial de azúcar 2024/25 aumente por debajo de este nivel, a un ritmo de +1,2% interanual; pero alcance un nuevo récord de 179,6 MMT. Sin embargo, el USDA también pronostica que las existencias finales mundiales de azúcar 2024/25 disminuirían un -6,1% interanual a casi 45,43 MMT. Precio del azúcar En general, las perspectivas de suministro de azúcar siguen siendo más favorables para los bajistas, sin embargo, pueden estar en marcha intentos especulativos para elevar los precios del azúcar, especialmente si los precios del petróleo suben aún más a medida que el mercado del azúcar alcanza el territorio de sobreventa después de caer de casi 24 USD a 19 USD en ICE. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 Al leer el informe CoT del azúcar del 31 de diciembre, podemos ver una reducción significativa en las posiciones cortas de los comerciantes comerciales (productores/comerciantes), lo que sugiere que los participantes comerciales son menos bajistas en los precios del azúcar, posiblemente anticipando la estabilización de precios o incluso precios más altos. Sin embargo, el aumento notable en las posiciones cortas de los grandes especuladores en el grupo de dinero administrado indica que esos participantes del mercado son mucho más bajistas. Sin embargo, gran parte de este posicionamiento puede provenir de estrategias de "seguimiento de tendencias" o administradores de activos múltiples, y podemos evaluar que los comerciales pueden tener una mejor visión del impulso del mercado. A pesar de ese cambio, podemos ver que los comerciales aún tienen una posición corta neta de casi -82,8k contratos, mientras que los grandes especuladores en dinero administrado deshacen parcialmente sus apuestas aún alcistas con una posición larga neta de casi +50k contratos de futuros sobre el azúcar.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "