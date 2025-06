El Banco de Noruega recorta los tipos ✂📌

El Banco de Noruega recortado los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta los 4,25%, una decisión que marca el inicio de un proceso de normalización cautelosa en un contexto marcado por una inflación a la baja y una economía que parece enfriarse. La decisión del Banco de Noruega fue unánime, reflejando una inflación menor a la esperada y una reducción en la brecha del producto. Aun así, la inflación del país aún permanece por encima del objetivo. El Banco de Noruega anticipa nuevos recortes El Banco de Noruega, además, ha proyectado nuevos recortes de tipos para 2025, con la expectativa de que la tasa caiga por debajo del 4% para fin de año y se acerque al 3% de cara a 2028. A pesar del creciente contexto de incertidumbre económica, la gobernadora Ida Wolden Bache ha subrayado el compromiso del Banco de devolver la inflación al 2% sin endurecer la economía más de lo necesario. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización EUR/NOK Tras la decisión del Banco de Noruega, el par EUR/NOK ha subido. Â

