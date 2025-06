Los índices bursátiles europeos siguen bajo presión por las noticias procedentes de Oriente Medio. Los inversores mantienen un sentimiento moderado, lo que se traduce en ligeras fluctuaciones en los índices europeos. El Dax 40 está corrigiendo levemente, con una caída del 0,50%, y ya se encuentra por debajo de los 23.200 puntos. La amenaza de una escalada del conflicto y el riesgo de que Estados Unidos se una a la guerra implican que las estrategias de riesgo son, en su mayoría, limitadas por ahora. Por otro lado, el mercado aún no prevé un conflicto a gran escala, y el comportamiento de la bolsa israelí, que está marcando nuevos máximos, sugiere la creencia en una rápida resolución. Por lo tanto, incluso a pesar de las pequeñas caídas en las bolsas del Viejo Continente, una mayor escalada del conflicto entre Irán e Israel podría provocar correcciones más significativas en los índices europeos. La sesión de hoy ha sido tranquila, y la ausencia de negociación en la bolsa estadounidense debido al Juneteenth probablemente también contribuirá a reducir la volatilidad del mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias de mercado Zalando (ZAL.DE) ha bajado más de un 4%, alcanzando un nuevo mínimo anual. La compañía cotiza actualmente en su nivel más bajo desde principios de noviembre de 2024. La compañía ha estado bajo presión negativa desde principios de junio debido a la creciente preocupación por la fortaleza del consumidor alemán y a una serie de revisiones a la baja de las previsiones para todo el sector. Airbus (AIR.DE) ha bajado ligeramente por debajo del 0,8% hoy. La compañía anunció nuevos pedidos, lo que incrementó su cartera de pedidos, obtenida durante el Salón Aeronáutico de París, que se está celebrando, a 21 000 millones de euros. Boeing decidió no informar sobre el progreso de las ventas tras el accidente de Air India. Pernod Ricard (RI.FR) anunció un cambio en la estructura de su empresa. Según informes de Reuters, la compañía se dividirá en dos segmentos: Gold (que incluye champán, coñac Martell y whisky irlandés Jameson) y Crystal (que incluirá Havana Club, vodka Absolut y marcas francesas de aperitivos). La decisión busca optimizar las operaciones de la compañía ante la disminución de la demanda de los mercados estadounidense y chino. Los cambios organizativos también prevén reducciones de empleo y recortes de costes de hasta 1.000 millones de euros hasta 2029. ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

