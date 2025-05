El índice Dax 40 ha alcanzado un nuevo máximo histórico tras el reciente acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido, lo que ha impulsado el optimismo en los mercados financieros europeos. La bolsa de Fráncfort experimentó un incremento del 0,7 %, situándose en 23.609 puntos, consolidando así su tendencia alcista. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Rentabilidad del Dax por sector. Fuente: Bloomberg Financial LP Este avance se suma a una ganancia acumulada del 18 % en lo que va de año, reflejando la confianza de los inversores en la estabilidad económica y en las perspectivas de crecimiento tras la eliminación de ciertas barreras comerciales. Además, el acuerdo ha generado expectativas de que Estados Unidos pueda establecer pactos similares con otros países, lo que podría seguir beneficiando a los mercados globales. Actualmente se observa volatilidad en el mercado europeo en general. Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El Dax 40 mantiene su impulso alcista, acercándose a un nuevo máximo histórico y cotizando por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% y la media móvil simple (SMA) de 50 días. Los alcistas buscarán mantenerse por encima de los máximos recientes, mientras que los bajistas intentarán impulsar el precio por debajo de este, apuntando a la media móvil simple (SMA) de 50 días. El RSI continúa mostrando divergencia alcista con mínimos más altos, mientras que el MACD se está ampliando tras un cruce alcista. Fuente: xStation Noticias del Mercado International Airlines Group (IAG) anunció un importante pedido de 53 nuevos aviones de larga distancia, compuesto por 32 Boeing 787-10 para British Airways y 21 Airbus A330-900neo que podrían asignarse a otras aerolíneas de IAG, como Aer Lingus, Iberia y LEVEL. Esto se suma a un pedido anterior en marzo de 18 aviones adicionales (seis Airbus A350-900 para Iberia, seis Airbus A350-1000 y seis Boeing 777-9 para British Airways). La compañía entregó cinco nuevos aviones en el primer trimestre y mantuvo unas perspectivas financieras positivas a pesar de los desafíos del sector y amortizando más de 1.000 millones de euros de deuda, lo que llevó a las agencias de calificación a elevar la calificación de IAG y British Airways a grado de inversión. Las acciones de Commerzbank AG subieron un 2,5% después de que el segundo mayor banco de Alemania anunciara su mayor beneficio trimestral desde 2011. El beneficio neto aumentó un 12% interanual hasta los 834 millones de euros, superando con creces las expectativas de los analistas de 698 millones de euros. Los ingresos totales aumentaron un 12% hasta los 3.100 millones de euros, impulsados ​​por unos ingresos por intereses y comisiones superiores a lo previsto, mientras que las provisiones para insolvencias se situaron en tan solo 123 millones de euros, muy por debajo de los 162 millones previstos, a pesar de las dificultades económicas. Estos sólidos resultados se producen en un momento en que Commerzbank busca reforzar su postura de independencia ante la presión del italiano UniCredit, que ha adquirido una participación del 28% en el banco y ha recibido autorización para aumentar su participación directa a poco menos del 30%. La directora ejecutiva, Bettina Orlopp, quien asumió el cargo en octubre, destacó la capacidad del banco para "crecer incluso en tiempos económicos difíciles" mientras implementa su estrategia independiente, que incluye planes para recortar 3.900 empleos y aumentar la rentabilidad en dos tercios para 2028. Las acciones del banco han subido más del 70% en los últimos 12 meses, lo que refleja la creciente confianza de los inversores y las especulaciones sobre adquisiciones antes de su junta general anual la próxima semana. ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

