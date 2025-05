Las acciones de IAG (IAG.ES) suben tras presentar unos resultados del primer trimestre del a帽o que baten ampliamente las expectativas del consenso de analistas y contin煤a con una racha muy positiva a pesar del desafiante entorno macro al que se est谩 enfrentando. Adem谩s, mantiene sus perspectivas para el a帽o completo.聽 聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cifras clave de los resultados de IAG del primer trimestre de 2025 Ingresos totales: 7.044 millones de euros, +9,6% frente al 1T2024 y +3,5% frente al consenso de analistas Beneficio de explotaci贸n (EBIT): 198 millones de euros, frente a los 68 millones de euros del 1T2024 y +36,7% frente al consenso de analistas Beneficio neto: 176 millones de euros, frente a los -4 millones de euros del 1T2024 y -14,8 millones de euros esperados por el consenso de analistas 聽 Opini贸n del Departamento de An谩lisis de XTB Espa帽a sobre los resultados de IAG Los ingresos de IAG sorprenden Los resultados de IAG sorprenden positivamente con unas cifras s贸lidas a pesar del entorno al que se enfrenta. Sus ingresos por transporte de pasajeros crecieron un 6,5%, sorprendiendo tambi茅n al consenso de analistas. Esto se ha visto impulsado principalmente por el aumento del volumen de pasajeros por kil贸metro o PKT (+2,6%), pero principalmente por la subida de precios, dado que los ingresos unitarios por pasajeros crecieron en un 3,2%. Todo ello, a pesar de que la Semana Santa de este 2025 fue en abril, mientras que en el 2024 fue en marzo.聽 Si bien la ocupaci贸n ha ca铆do ligeramente, se trata de algo normal debido al incremento de capacidad de la compa帽铆a. De hecho, la buena noticia es que en Atl谩ntico Norte (que recoge Estados Unidos) ha conseguido aumentar la ocupaci贸n a la vez que los ingresos unitarios por pasajeros (+13%). En ese sentido, la compa帽铆a afirma haber experimentado debilidad en los segmentos que se enfocan a pasajeros de menor poder adquisitivo, pero el segmento premium se ha mantenido s贸lido. Esto permitir谩 a IAG capear el temporal que estamos viviendo actualmente.聽 Por su parte, los ingresos del negocio de mercanc铆as crecieron en un 12,4%, gracias tambi茅n a un aumento del volumen de toneladas/km transportados del 7,5%.聽 聽 Los costes de IAG preocupan El punto negativo de los resultados de IAG est谩 en la evoluci贸n de sus costes. Si bien el coste unitario del combustible sigue bajando (-7,1%), principalmente por la ca铆da de los precios del combustible, el coste unitario excluyendo el combustible creci贸 en un 8,8%, lo que supone un incremento mayor (+4,3%) al de los ingresos unitarios por pasajeros (+3,2%). Lo que m谩s nos preocupa es el incremento del 3% de otros costes, dentro de los que se incluyen los costes salariales. En ese sentido, la escasez de tripulaci贸n puede seguir incrementando los costes por empleados m谩s de lo que la empresa estima. Lo mismo ocurre con los costes de mantenimiento, ante la escasez de mano de obra mec谩nica en el sector.聽 聽 驴Qu茅 esperamos de IAG? La compa帽铆a afirma que ya tiene el 80% reservado en este segundo trimestre, lo que sirve para combatir parte de los miedos que estaba teniendo el mercado. Adem谩s, si bien pensamos que finalmente la situaci贸n macro afectar谩 a IAG m谩s de lo que la compa帽铆a est谩 estimando, es cierto que la resiliencia del segmento premium puede paliar la ca铆da de los segmentos m谩s econ贸micos. Por su parte, en el corto plazo seguir谩 benefici谩ndose de unos costes del combustible a la baja, aunque nos preocupa la evoluci贸n del resto de costes, que pueden llegar a perjudicar los m谩rgenes si tenemos un shock de oferta de petr贸leo en los pr贸ximos a帽os. De hecho, si no fuera por los buenos resultados del segmento de carga y otros ingresos, los m谩rgenes de la compa帽铆a se habr铆an contra铆do.聽 Por otro lado, la gesti贸n financiera de la compa帽铆a sigue siendo muy s贸lida y el bajo ratio deuda neta/EBITDA por debajo de 1 vez, aumenta la capacidad de IAG de enfrentarse a entornos adversos.聽

聽 Las acciones de IAG suben m谩s de un 1% en la jornada de hoy. Sin embargo, en el acumulado del a帽o, las acciones de IAG acumulan una ca铆da del 7%.聽 聽 Fuente: Plataforma de XTB 聽 聽 驴C贸mo comprar acciones de聽IAG? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB,聽nuestros usuarios pueden encontrar acciones de IAG para invertir en la compa帽铆a.聽Al igual que ocurre con el resto de聽ETFs聽o聽acciones聽de nuestra cartera,聽los primeros 100.000 euros de negociaci贸n mensual no tienen comisi贸n de compra ni de venta.聽Adem谩s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav茅s de nuestros聽planes de inversi贸n, una funcionalidad que permite combinar distintos t铆tulos, programando las aportaciones de manera peri贸dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m茅todo de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversi贸n a partir de tan s贸lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

