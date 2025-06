El Dax 40 cae un 0,5% 📉

El sentimiento inversor en Europa refleja hoy un tono m谩s cauteloso, con el Dax 40 retrocediendo medio punto porcentual, el CAC 40 cayendo un 0,082% y el FTSE perdiendo un 0,14%.聽La atenci贸n se centra en el sector de defensa alem谩n, donde seguimos observando una toma de beneficios tras las subidas de la semana pasada. Las acciones de Rheinmetall (RHM.DE) han bajado un 2,5%, prolongando un retroceso de casi el 10% desde sus m谩ximos recientes. Cotizaci贸n del Dax 40 聽 聽 Fuente: Bloomberg Finance L.P. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El sector de defensa y Rheinmetall frenan sus subidas El sector de defensa alem谩n est谩 experimentando una ola de toma de ganancias tras meses de s贸lido rendimiento. A pesar de los s贸lidos fundamentos a largo plazo, incluyendo una gran cartera de pedidos y una din谩mica pol铆tica favorable, muchas acciones parecen tener ahora su precio completo, seg煤n las exigentes valoraciones. El anuncio de la semana pasada de que Alemania planea aumentar el gasto en defensa al 3,5% del PIB tuvo una reacci贸n moderada del mercado. Las acciones del Grupo RENK cayeron casi un 2% hoy, tras una ca铆da de m谩s del 6% el viernes pasado despu茅s de que BNP Paribas Exane rebajara la calificaci贸n de la acci贸n de "Neutral" a "Inferior al rendimiento", con un precio objetivo de 72鈧, pr谩cticamente en l铆nea con el precio actual del mercado.

Rheinmetall recibi贸 una mejora en su precio objetivo a 2.300 鈧 con una calificaci贸n de "Superior al rendimiento", pero sus acciones cayeron el viernes y hoy han vuelto a caer m谩s del 2%. HENSOLDT tampoco respondi贸 positivamente a una mejora a "Neutral". Las valoraciones en todo el sector se han vuelto tan exigentes que incluso factores alcistas, como el aumento de los presupuestos gubernamentales de defensa, las oportunidades de fusiones y adquisiciones y las alianzas estrat茅gicas, ya no impulsan significativamente la confianza de los inversores hacia Rheinmetall. La empresa tambi茅n se enfrenta a limitaciones de capacidad de producci贸n, y los mercados podr铆an cuestionar si el entorno favorable actual resistir谩 el paso del tiempo. Precio de las acciones de Rheinmetall 聽 Fuente: xStation5 Valoraci贸n por m煤ltiplos de Rheinmetall La relaci贸n precio-beneficio (PER) de la empresa se sit煤a en 90, con un PER previsto de 57 para los pr贸ximos 12 meses, una cifra bastante ajustada para un fabricante industrial. Sin embargo, por otro lado, la inigualable capacidad de Rheinmetall en la producci贸n europea de munici贸n de artiller铆a le proporciona poder de fijaci贸n de precios y consolida su posici贸n en los pr贸ximos a帽os. Sus m谩rgenes se mantienen excepcionalmente s贸lidos, especialmente para una empresa de la industria pesada, una combinaci贸n poco com煤n que refuerza el atractivo de la empresa a largo plazo. 聽 Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. 聽 Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

