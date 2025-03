En los últimos meses, ha sido el sector estrella en los mercados mundiales. Las empresas de defensa europeas han acumulado subidas históricas a raíz del inicio del conflicto bélico en Ucrania y las amenazas de Donald Trump de abandonar la OTAN, pero ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Qué podemos esperar de las empresas de defensa europeas? El compromiso alcanzado en 2014 entre los países miembros establecía un gasto del 2% del PIB en el sector de la defensa. Diez años después, sin embargo, muchos de los países, como es el caso de España, se encuentran todavía lejos de esos niveles, y se empieza a hablar sobre una subida hasta mínimo el 3% del PIB que podría confirmarse en la reunión del mes de junio, cuando se celebra el 76 aniversario de la organización. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En las últimas semanas, Europa ha decidido invertir hasta 800.000 millones de euros para la defensa y seguridad de la zona, por lo que creemos que las empresas del sector de defensa seguirán beneficiándose en los próximos meses de sustanciosos contratos incluso si, finalmente, se firmase la paz en Ucrania. En este gráfico, comparamos algunas métricas que nos parecen interesantes sobre las empresas del sector de defensa europeas, y en la que podemos comprobar el crecimiento de sus ingresos en los últimos años. Invertir en ETFs del sector de defensa Para invertir en el sector de la defensa, podemos hacerlo a través de acciones individuales o bien a través de fondos de inversión cotizados, también llamados ETFs, que nos permitirán replicar el comportamiento del sector en su conjunto. La principal ventaja de invertir en ETFs de defensa es que podemos diversificar nuestra inversión entre diferentes compañías y, por tanto, no arriesgarnos a elegir un valor concreto que por diferentes cuestiones puede tener un comportamiento inferior. Entre los dos ETFs de defensa que tenemos disponibles en XTB, podemos diferenciar entre el ETF de VanEck Defense ETF (DFEN.DE) o bien el Future of Defence ETF (ASWC.DE). Las diferencia entre ambos ETFs se basa en su composición. En el ETF Future of Defence ETF (ASWC.DE) las empresas de Alemania y Reino Unido cobran una mayor relevancia.



