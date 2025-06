El segundo día de la semana trae consigo un fuerte repunte en los mercados bursátiles europeos y globales. El índice Dax 40 alemán subió un 1,15 % hoy, cotizando en torno a los 23 800 puntos, mientras que otros índices europeos también registran avances de entre el 1 % y el 2 %. La tregua en Oriente Medio anima a los mercados Las subidas del Dax 40 y el entusiasmo de los inversores se deben al anuncio del presidente Trump de un alto el fuego tras el cierre de la bolsa estadounidense de ayer. Esto desencadenó un rápido repunte de los activos de riesgo y una caída de los precios del petróleo. La declaración de Trump contribuyó a la caída de los precios del petróleo. Posteriormente se reveló que Estados Unidos había sido informado con antelación de los ataques iraníes, lo que sugería que los ataques finales estaban controlados. Israel aceptó el alto el fuego con la condición de que Irán detuviera cualquier agresión. Los informes indican que Irán aseguró a Estados Unidos que no agravaría la situación. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Desafortunadamente, actualizaciones posteriores mostraron un panorama diferente. Israel informó haber identificado misiles lanzados hacia su territorio desde Irán. Mientras tanto, el jefe nuclear de Irán declaró que se han tomado medidas para reiniciar por completo la industria nuclear del país. Estos acontecimientos provocaron una ligera toma de beneficios y un retroceso en los principales índices. Sin embargo, desde entonces, los mercados han vuelto a registrar fuertes ganancias. En los mercados europeos, la mayoría de las acciones cotizan al alza hoy. Fuente: xStation 5 ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "