El presidente Trump declaró un alto el fuego "completo y total" entre Israel e Irán, poniendo fin a lo que denominó la "guerra de los 12 días". Elogió a ambas naciones por su valentía e inteligencia. El conflicto entre Israel e Irán llega a su fin El anuncio se produjo tras el cierre de los mercados estadounidenses el lunes: los futuros del S&P subieron y los precios del petróleo cayeron en respuesta. Hoy, los índices de Asia-Pacífico también suben, mientras que el petróleo y el dólar estadounidense caen con fuerza tras el alto el fuego en Oriente Medio. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La tregua estaba programada para comenzar a las 04:00, pero Irán declaró que solo reconocería el inicio a las 04:00 hora estándar de Irán. Antes de esa hora, Israel lanzó fuertes ataques contra Teherán con bombas antibúnkeres. Irán respondió con misiles IRST poco después de las 04:00, violando técnicamente el alto el fuego; sin embargo, los mercados permanecieron en calma.Los medios iraníes afirmaron que los ataques con misiles fueron el último golpe antes del inicio del alto el fuego. Según informes, Israel cesó el fuego a las 00:30, pero Irán continuó sus operaciones. El petróleo retrocede El petróleo WTI cayó 11 dólares, lo que refleja una desescalada y la ausencia de interrupciones en las rutas comerciales. Los índices bursátiles estadounidenses subieron entre un 0,50 % y un 0,80 %, acercándose a máximos históricos. Israel aceptó el alto el fuego con la condición de que Irán se abstuviera de nuevos ataques. Según informes, Irán aseguró a Estados Unidos que no intensificaría la escalada. La Casa Blanca confirmó que ambas partes están cumpliendo con la tregua. En Corea del Sur, el índice de confianza del consumidor de junio subió a 108,7, su nivel más alto desde junio de 2021. Las expectativas de inflación cayeron al 2,4 %, su nivel más bajo desde octubre de 2021. Mientras tanto, HSBC elevó su pronóstico para el EUR/USD a 1,20 para finales de 2025, debido a una creciente tendencia a la desdolarización global.

