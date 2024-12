El Dax 40 supera los 20.000 puntos 📈

La sesi贸n del martes en las bolsas europeas ha sido testigo de avances para la mayor铆a de los 铆ndices burs谩tiles. El DAX 40 avanza un 0,50% y vuelve a probar nuevos m谩ximos hist贸ricos, el CAC40 franc茅s avanza un 0,46% a la misma hora y el FTSE100 brit谩nico avanza un 0,90%. La atenci贸n de los inversores se centra hoy en las noticias corporativas, dada la falta de publicaciones de datos macroecon贸micos importantes. 聽 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El sentimiento en el mercado de valores europeo es muy bueno hoy. Los 煤nicos sectores que est谩n teniendo un rendimiento ligeramente peor son el del tabaco y el de los semiconductores. Fuente: xStation5 Cotizaci贸n del Dax 40 El Dax 40 ha alcanzado nuevos m谩ximos hist贸ricos. Desde una perspectiva t茅cnica, parece estar en una tendencia alcista general hasta que se rompan las l铆neas de 100 d铆as (l铆nea violeta) y de 50 d铆as (l铆nea azul) con un volumen elevado, por lo que vale la pena estar atento ahora para ver si el 铆ndice puede mantenerse de forma sostenible por encima de estas zonas (puntos de soporte t茅cnicamente importantes). Si se diera un escenario as铆, podr铆a significar un aumento de las posibilidades de que contin煤e la tendencia alcista general. Fuente: xStation5 Noticias de empresas del Dax 40 BMW (BMW.DE) -聽Las acciones de BMW suben m谩s de un 1% en la sesi贸n de hoy, alcanzando temporalmente nuevos m谩ximos mensuales despu茅s de que UBS mejorara la recomendaci贸n del fabricante de autom贸viles alem谩n de neutral a comprar, citando perspectivas de mejora en los retornos del capital invertido. Por otro lado, Mercedes-Benz (MBG.DE) baja un 1,4%, ya que los mismos analistas rebajaron la calificaci贸n de la acci贸n a neutral. Porsche (P911.DE) baja un 1%, ya que UBS dijo que cree que la justificaci贸n de la valoraci贸n actual de la compa帽铆a como un m煤ltiplo de sus ganancias ya no es suficiente para mantener el sentimiento. Hochtief (HOT.DE) ha subido un 7%, alcanzando su nivel m谩s alto desde junio de este a帽o, ya que BofA ha mejorado su calificaci贸n a comprar. El br贸ker tiene una visi贸n positiva de las empresas con exposici贸n a EE. UU. en 2025. ASML (ASML.NL) mantiene su previsi贸n de ventas netas para 2025 en medio de restricciones a la exportaci贸n. La compa帽铆a a煤n prev茅 unas ventas netas de entre 30.000 y 35.000 millones de euros, frente a los 32.560 millones de euros anteriores. La compa帽铆a dijo que el impacto de las restricciones a la exportaci贸n estaba dentro de su previsi贸n emitida anteriormente. 驴C贸mo invertir en el Dax? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociaci贸n mensual no tienen comisi贸n de compra ni de venta. Adem谩s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav茅s de nuestros planes de inversi贸n, una funcionalidad que permite combinar distintos t铆tulos, programando las aportaciones de manera peri贸dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m茅todo de pago. En concreto, podr谩n crear su plan de inversi贸n a partir de tan s贸lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes. 聽

