El DAX abre la semana con caídas

La sesión del lunes en los mercados bursátiles europeos ha generado un sentimiento mixto entre los inversores. El DAX alemán está bajando un 0,34% en estos momentos, mientras que el índice FTSE 100 británico gana un 0,1% y el CAC40 francés, un 0,16%. La atención de los inversores se centra hoy en las noticias corporativas, debido a la escasez de datos macro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad observada actualmente en el mercado europeo en general. Fuente: xStation El DAX retrocede El DAX ha bajado casi un 0,90% durante la sesión del lunes. Parece que los puntos de soporte clave de la tendencia alcista general siguen siendo las zonas de máximos recientes (19.000 puntos) y la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico). La resistencia más importante, por otro lado, sigue siendo el máximo histórico cerca de los 19.650 puntos. Noticias de empresas Más allá de las caídas del DAX y la ganancias de los índices británico y francés, en esta jornada también se han conocido varias noticias de empresas. Una de ellas proviene del Grupo Adani, que está iniciando negociaciones para comprar el fabricante de cemento indio Heidelberg Materials (Cement, HEI.DE), según informó el Economic Times. El acuerdo podría estimarse en 1.200 millones de dólares. El Grupo Adani es el segundo mayor productor de cemento de la India. Además, también se ha detectado mucho movimiento en las acciones de Ubisoft (UBI.FR). Las acciones de la compañía borraron todas las ganancias que habían registrado desde el inicio de la jornada de hoy, después se anunciara que está revisando periódicamente todas las opciones estratégicas y los rumores sobre una posible compra por parte de Tencent y la familia Guillemot, que atenuó un poco la euforia de la semana pasada. Recordemos que esta noticia disparó en más de un 35% las acciones de la compañía el pasado viernes. Fuente: xStation Las acciones de Jenoptik (JEN.DE) también han registrado un crecimiento de casi el 5%, después de que Deutsche Bank elevase su recomendación a "comprar", con un precio objetivo de 45 euros por acción (antes era 28 euros). Otras noticias de empresas individuales del índice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

