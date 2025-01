El EUR/USD sube tras un PMI de Alemania mejor de lo esperado

El PMI de Alemania en el mes de enero sorprende y se sitúa por encima de las expectativas del mercado. Tras cerrar el mes de diciembre con 51,2 puntos, el indicador alemán comienza el año con una subida de más de un punto porcentual que contrasta con las expecativas del mercado, que esperaban a una caída. Este resultado ha impulsado el optimismo en los mercados financieros, generando una mayor demanda por el euro frente al dólar estadounidense. La mejora en la actividad manufacturera sugiere una recuperación económica más robusta en Alemania, la mayor economía de la zona euro, lo que a su vez fortalece la moneda común. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En contraste, el dólar estadounidense ha mostrado debilidad en las últimas jornadas, en parte debido a las expectativas de recortes en las tipos de interés por parte de la Reserva Federal y a la incertidumbre en torno a la evolución de la economía estadounidense. 09:15 - Datos del PMI de Francia para enero: Servicios. Actual: 48,9. Previsión: 49,3. Anterior: 49,3.

Manufacturas. Actual: 45,3. Previsión: 42,2 Anterior: 41,9. 09:30 - Datos del PMI de Alemania para enero: Servicios. Actual: 52,5. Previsión: 51,0 Anterior: 51,2.

Manufacturas. Actual: 44,1. Previsión: 42,7 Anterior: 42,5. El movimiento al alza del EUR/USD refleja la confianza renovada en la economía europea, impulsada por los datos positivos provenientes de Alemania. Fuente: XTB Los datos del PMI de Alemania, mejores de lo esperado, impulsan al par EURUSD y extienden el repunte por encima de la EMA de 50 días. Fuente: xStation

