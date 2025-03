El EUR/USD continúa con un repunte dinámico desde el comienzo de la semana. El par de divisas está subiendo un 0,50% hoy, alcanzando 1,0660, mientras que las subidas totales de la semana ya se han acercado al 2,70%. Las caóticas políticas de Donald Trump, incluidas decisiones arancelarias impredecibles incluso contra los socios comerciales más cercanos de Estados Unidos, parecen estar dañando la economía estadounidense. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Trump daña el sentimiento del consumidor de Estados Unidos Los primeros indicadores publicados para febrero, como el ISM, el PMI y las medidas basadas en el sentimiento del Conference Board, sugieren un deterioro del sentimiento. Los inversores están empezando a descontar el impacto negativo de las políticas proteccionistas de Trump. Incluso durante la conferencia de prensa de ayer, Trump admitió que sus cambios podrían perturbar la economía en el corto plazo. Como resultado, estamos viendo una corrección en los mercados de valores y un dólar más débil. Desde la perspectiva europea, la especulación sobre el aumento del gasto en defensa no parece tener un impacto significativo en el crecimiento económico de la eurozona. Inicialmente, los mercados reaccionaron positivamente al repunte de las acciones europeas de defensa, deteniendo temporalmente el aumento de los precios de los bonos europeos, incluidos los alemanes. Sin embargo, en las últimas semanas, los precios de los bonos estadounidenses se dispararon, lo que llevó a una pronunciada caída de los rendimientos. El EUR/USD sube pese a los aranceles El repunte del EUR/USD de hoy parece estar impulsado por las esperanzas de que los aranceles estadounidenses a los socios comerciales cercanos sean temporales. A última hora de ayer, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, declaró que la administración Trump podría reducir algunos aranceles a México y Canadá. Esto aumenta las expectativas de un enfoque similar con respecto a los aranceles a los productos de la eurozona. Como resultado, el EUR/USD ha subido un 0,50% hoy, respaldado tanto por la debilidad del dólar como por la fortaleza del euro. Fuente: Plataforma de XTB

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "