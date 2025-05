El GBP/USD se mantiene estable tras datos mixtos del mercado laboral del Reino Unido

El par de divisas GBP/USD ha mostrado estabilidad en la jornada, reflejando la reacción del mercado ante los datos mixtos del empleo en el Reino Unido. Mientras algunos indicadores sugieren una resiliencia en el mercado laboral británico, otros apuntan a señales de desaceleración, lo que ha generado cautela entre los inversores. La moderación en las expectativas sobre futuras decisiones del Banco de Inglaterra en cuanto a política monetaria ha evitado grandes movimientos en la cotización de la libra frente al dólar, manteniendo el equilibrio en los mercados financieros. 08:00 - Datos de empleo en el Reino Unido Tasa de desempleo en el Reino Unido: 4,5 % vs. Pronóstico: 4,5 % (Anterior: 4,4 %)

Cambio de empleo en el Reino Unido (Australia): -33 000 vs. Pronóstico: -32 000 (Anterior: -78 000)

Cambio de desempleo en el Reino Unido: 5 200 vs. Pronóstico: 18 700

Cambio de empleo en el Reino Unido (tres meses): 112 000 vs. Pronóstico: 115 000 (Anterior: 206 000)

Ingresos semanales promedio en el Reino Unido (interanual): 5,5 % vs. Pronóstico: 5,2 % (Anterior: 5,6 %)

Ingresos promedio en el Reino Unido (sin bonificaciones): 5,6 % vs. Pronóstico: 5,7 % (Anterior: 5,9 %)

