El Hang Seng continúa cayendo

Las acciones chinas cayeron, y la UBS de Suiza redujo su pronóstico para el PIB de China este año al 4% (por debajo del objetivo del partido del 5%) y transmitió que espera una lectura mucho más débil en 2025, a raíz de la victoria de Donald Trump. Los datos de inflación de precios al productor del IPP publicados el sábado mostraron una caída mayor de lo esperado. La inflación del IPC en octubre cayó un -2,9% en China, frente al -2,5% previsto y al -2,8% anterior. La inflación del IPC, por otro lado, subió un 0,3% interanual, se esperaba un crecimiento interanual del 0,4%, tras el 0,4% de septiembre El Hang Seng cayó casi un -1,8%, y las acciones de Tencent Holdings bajaron mucho. En contraste, el índice de referencia CSI de China continental recuperó las pérdidas y subió un 0,6%. Pekín anunció un paquete de estímulo de 10 billones de yuanes (1,4 billones de dólares) para reducir los riesgos de deuda de los gobiernos regionales, pero se abstuvo de lanzar medidas de apoyo directo a la demanda de los consumidores Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otras noticias de la mañana Los futuros de Wall Street están teniendo avances por la mañana; el Russell 2000 (US2000) destaca con un aumento de casi el 0,8%. Estados Unidos celebra hoy el Día de los Veteranos, pero los mercados de valores permanecerán abiertos durante el día, en horario estándar. Neel Kashkari, de la Reserva Federal, indicó que un aumento único de los aranceles sobre los bienes probablemente elevaría sus precios, pero el impacto en la inflación es difícil de estimar, ya que se desconoce la respuesta de otros países o consumidores Los índices europeos están cotizando al alza, con casi todos ganando en el rango del 0,5 - 0,6%. El Daily Mail informó durante el fin de semana sobre la adquisición planeada de la empresa de moda británica Burberry por parte de Moncler, pero las acciones de ambas empresas se negocian con poca volatilidad después de los resultados. El precio del petróleo (OIL) está bajando ligeramente, presionado por un sentimiento más débil en China, mientras que el gas natural sube más del 6% hoy. Entre las materias primas agrícolas, los contratos de trigo (WHEAT) son los que más están bajando (más del -1,5%). El mercado de valores de Japón subió ligeramente; los índices Topix y Nikkei vieron poca volatilidad. El KOSPI de Corea del Sur cayó más del 1%, mientras que el Sensex de la India se consolidó y está perdiendo casi un 8% desde sus máximos. El índice de observación económica de Japón subió ligeramente a 47,5 frente a 47,2 frente a 49 anteriormente El sentimiento del mercado de criptomonedas es excelente, con Bitcoin cotizando en nuevos máximos históricos de 81.5$K. Los datos de la semana pasada indicaron entradas récord en ETF. El mercado ve la victoria de Trump y la posibilidad de que los republicanos en el Congreso se pronuncien como una oportunidad para cambiar las regulaciones en beneficio de la industria

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "