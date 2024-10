El Ibex35 vuelve a subir y supera los 11.800 puntos

El Ibex35 vuelve a cerrar al alza en una sesión caracterizada por las subidas generalizadas en los principales índices globales, impulsados desde el comienzo del día por los estímulos monetarios en China. Entre las medidas tomadas por el gigante asiático destacan la reducción de los requisitos de reservas para los bancos, un programa especial de préstamos, normas para fomentar fusiones y adquisiciones, y al menos 114.000 millones de dólares en apoyo de liquidez para los mercados bursátiles. Estas acciones fueron bien recibidas, y los índices chinos experimentaron su mejor jornada desde julio de 2020. Las empresas con más movimientos del Ibex35 El Ibex 35 cerró con un leve incremento, superando los 11.800 puntos, liderado por empresas con mayor exposición a los resultados en China. Arcelormittal y Acerinox destacaron ante la expectativa de un mayor consumo de materias primas, mientras que Puig cerró entre los primeros, beneficiado por el posible aumento del consumo en el sector del lujo en China. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otro valor vinculado a las materias primas, Repsol, tuvo ligeros avances, a pesar de que varias firmas de análisis ajustaron a la baja sus previsiones para el sector. Inditex también contribuyó a las subidas del Ibex35, mientras que el banco Santander se benefició del alza del real brasileño. Por el contrario, las empresas más endeudadas del Ibex35 cerraron en negativo debido al aumento en la rentabilidad de los bonos, lo que eleva los riesgos futuros en los precios. Los últimos recortes de tipos en Estados Unidos, junto con los estímulos de China, añaden un riesgo inflacionario que podría obligar a los bancos centrales a reconsiderar sus políticas en los próximos meses. Otros índices En Wall Street, los principales índices no registraron movimientos significativos. A nivel macroeconómico, se publicó el índice de confianza del Conference Board, que mostró su mayor caída desde agosto de 2021. A nivel corporativo, Visa cayó más del 4% tras un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos que planea demandar a la empresa por su presunto monopolio en las tarjetas de débito. En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos estadounidenses aumentaron, especialmente en los vencimientos más largos. Hoy es un día clave para este sector, ya que se lleva a cabo una subasta de 69.000 millones de dólares en bonos a dos años, lo que pondrá a prueba el interés de los inversores. Lujo y automóviles entre los mejores sectores Más allá del Ibex35, en Europa los índices de Francia y Alemania comenzaron la jornada con buen pie. Los sectores del lujo y el automovilístico han visto caídas importantes en los últimos meses, en parte debido a la débil demanda china, por lo que cualquier indicio de recuperación es bien recibido por los inversores. Sin embargo, los datos económicos siguen mostrando señales de advertencia en la principal economía de la zona euro. Esta mañana, el índice IFO en Alemania, que mide la confianza empresarial, mostró un nuevo deterioro. El petróleo sigue subiendo En otros mercados, las materias primas mostraron subidas generales ante la expectativa de un mayor consumo global. El precio del petróleo aumentó por la esperanza de una economía china más fuerte, la amenaza de un nuevo huracán en la Costa del Golfo y un ataque israelí contra objetivos de Hezbollah en el Líbano, lo que incrementa las tensiones en Oriente Medio. El oro alcanzó un nuevo máximo debido a los discursos de la FED, que han dejado abierta la posibilidad de nuevos recortes de tipos, mientras aumentan las tensiones geopolíticas. La plata también se recuperó de sus últimas caídas. En el mercado de divisas, el dólar volvió a retroceder y cerró a la baja frente a la mayoría de sus pares, destacando el real brasileño como el de mejor rendimiento debido al repunte de las materias primas.













