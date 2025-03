El IPC de la eurozona es ligeramente superior a lo esperado

El IPC de la eurozona para el mes de febrero se sitúa en un 2,4%, frente al 2,3% esperado y el 2,5% firmado en el mes anterior. Estos resultados sugieren que la inflación en la eurozona sigue siendo una preocupación, aunque se mantiene dentro de los márgenes esperados por el Banco Central Europeo (BCE). La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, se mantuvo estable en 2,6%. La publicación de estos datos ha tenido un impacto positivo en el mercado de divisas, específicamente en el par EUR/USD. Tras la noticia, el EUR/USD ha ganado un 0,3%, reflejando un aumento en la confianza de los inversores en la economía de la eurozona. Este movimiento alcista en el par de divisas sugiere que los inversores están reaccionando positivamente a la ligera subida en el IPC, anticipando que el BCE podría mantener una política monetaria más restrictiva para controlar la inflación. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

