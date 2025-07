La agenda económica del lunes se mantiene como siempre ligera, con temas comerciales y arancelarios que siguen siendo protagonistas. En esta ocasión, la atención se centra en las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, tras el anuncio de Donald Trump de aranceles del 30 % sobre los productos de la UE, que entrarán en vigor el 1 de agosto (inicialmente proyectados en el 20 %, luego en el 50 %). Entre las publicaciones programadas para hoy, destaca la inflación al productor en Suiza, que se enfrenta a una creciente presión deflacionaria y a un franco suizo demasiado fuerte, un factor que podría afectar a los beneficios empresariales. En Canadá, la serie de sorpresas positivas tras el sólido informe del mercado laboral del viernes podría verse ampliada por los datos de inventarios mayoristas.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario Económico: 07:30 – Suiza: Datos de inflación de junio IPP (intermensual): pronóstico: +0,2 %; anterior: -0,5 %

IPP (interanual): anterior: -0,7 % 11:00 – Eurozona: Reunión del Eurogrupo 11:00 – China: Masa monetaria M2 de junio Pronóstico: +8,2 % interanual; anterior: +7,9 % interanual 11:00 – China: Nuevos préstamos de junio Pronóstico: 1960 000 millones; anterior: 620 000 millones 11:00 – China: Financiación Social Total de junio Pronóstico: 3650 000 millones; anterior: 2290 000 millones 13:30 – Canadá: Ventas al por mayor de mayo Pronóstico: -0,4 % intermensual; anterior: Anterior: -2,3 % intermensual 14:00 – Reino Unido: Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "