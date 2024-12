El KOSPI coreano se desploma por la inestabilidad política

Durante la sesión asiática hemos visto descensos notables en las cotizaciones de los índices, con las mayores caídas en el KOSPI coreano. El índice coreano cae un 2,7% (llegando a mínimos de abril de 2020) tras el fracaso del impeachment del presidente Yoon. El won coreano se deprecia 0,8 centavos frente al dólar, su mayor caída intradiaria desde agosto de 2022. El primer ministro Han Duck-soo anunció el domingo que el presidente se retirará de la gestión de los asuntos estatales, incluida la diplomacia, pero permanecerá en su puesto. El primer ministro y Han Dong-hoon, líder del conservador Partido del Poder Popular, anunciaron que cooperarían en asuntos de "gestión nacional". Sin embargo, no especificaron su aplicación práctica, ni dieron un calendario para la salida de Yoon. El New York Times informa de que las fuerzas terrestres israelíes han entrado en territorio sirio y que Bashar al-Assad y su familia han sido trasladados a Moscú, donde se les ha concedido asilo político. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Informes macroeconómicos Hoy se han publicado los datos de presión inflacionaria en China, donde la lectura para noviembre fue de +0,2% interanual (se esperaba un +0,5%), mientras que el IPP se situó en -2,5% interanual (se esperaba un -2,8%). La situación en la principal economía de Asia no está mejorando, lo que llevó a Fitch a rebajar las previsiones de crecimiento económico de China para 2025 y 2026. El crecimiento del PIB en 2025 se proyecta en el 4,3%, por debajo de una previsión anterior del 4,5%. Mientras que el crecimiento del PIB de China para 2026 se rebaja al 4,0% desde el 4,3% de septiembre. Otra gran economía asiática como es Japón presentó unas cifras mejores de lo esperado, con el PIB revisado del tercer trimestre finalizando en el +0,3% intertrimestral (el dato previo era de +0,2%). Otros mercados Las revueltas de los últimos días en Oriente Medio provocan que los precios del petróleo West Texas suban hoy un 0,7%. Por otro lado, en el mercado de divisas no estamos viendo un incremento excesivo de la volatilidad. La excepción es el dólar neozelandés, que se hunde tras los comentarios del Primer Ministro sobre su voluntad de recortar los tipos de interés. Los metales preciosos, incluidos el oro y la plata, suben una media del 0,3% en estos momentos. Por su parte, se observa un sentimiento a la baja en las criptomonedas, con el Bitcoin cayendo por debajo de los 100.000 dólares y Ethereum por debajo de los 4.000 dólares. Mapa de calor del mercado forex Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "