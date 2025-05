El Nasdaq 100 sube en el premercado📈

Los futuros del Nasdaq 100 suben un 1,3%, superando los 20.100 puntos, en medio del optimismo generado por los informes de prensa que sugieren que Trump planea derogar las estrictas regulaciones relacionadas con la IA introducidas por la administraci贸n Biden. El Nasdaq 100 sube y las acciones de Nvidia se disparan Tras los rumores de que Trump podr铆a derogar las regulaciones sobre inteligencia artificial, las acciones de Nvidia est谩n subiendo casi un 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado, acerc谩ndose a los 120 d贸lares e impulsando al Nasdaq 100.聽Los inversores ven la noticia como una se帽al positiva que podr铆a marcar un "deshielo" en las tensas relaciones entre Estados Unidos y China, as铆 como con otros socios comerciales, antes de las negociaciones con China programadas para este fin de semana en Suiza. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Seg煤n fuentes an贸nimas, el gobierno estadounidense planea retirar las restricciones globales relacionadas con los chips en el contexto del debate en curso sobre la regulaci贸n de la inteligencia artificial. Nvidia se hab铆a opuesto a la norma y presion贸 activamente para su derogaci贸n.聽Estos cambios est谩n tomando forma justo cuando Trump se prepara para un viaje a Oriente Medio, que incluye Arabia Saud铆 y Emiratos 脕rabes Unidos, pa铆ses que han expresado su descontento con las limitaciones a la adquisici贸n de chips de IA. La derogaci贸n prevista, que a煤n no se ha concretado, reemplazar铆a una pol铆tica de la era Biden que clasificaba a los pa铆ses en tres grandes niveles para regular la exportaci贸n de chips de empresas como Nvidia. Las fuentes afirman que la administraci贸n Trump no tiene intenci贸n de aplicar la llamada norma de difusi贸n de IA, cuya entrada en vigor est谩 prevista para el 15 de mayo. Para las empresas de IA y los operadores de centros de datos, esto podr铆a significar un mayor acceso a los mercados de exportaci贸n y menos restricciones regulatorias para operar. Seg煤n fuentes internas, que pidieron no ser identificadas debido a la naturaleza no oficial del asunto, los funcionarios de Trump siguen trabajando en un marco completamente nuevo destinado a reforzar el control de las exportaciones de chips. Cotizaci贸n del Nasdaq 100 Fuente: xStation5

