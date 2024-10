El Nikkei 225 extiende las subidas

Los mercados asiáticos cotizaron en su mayoría a la baja en medio de la cautela ante los próximos datos económicos y la incertidumbre electoral. El Nikkei 225 sube medio punto mientras que el CSI 300 de China y el Hang Seng de Hong Kong cotizan ligeramente a la baja. El ASX 200 bajó un 0,6% tras los datos de inflación. Hong Kong informó de un récord de compras de propiedades en China continental en el primer y tercer trimestre de 2024, con 8.133 viviendas por valor de 90.600 millones de dólares de Hong Kong compradas tras la relajación de la política. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La UE confirmó aranceles de hasta el 45,3% a los vehículos eléctricos chinos, lo que provocó críticas de Pekín, que pidió más negociaciones para evitar una escalada de las fricciones comerciales. Volkswagen y los sindicatos se reúnen hoy para tratar los controvertidos planes de cierre de plantas y recortes de empleos en un contexto de escasa demanda y altos costes, con posibles acciones laborales en el horizonte. Informes macroeconómicos La inflación australiana del tercer trimestre mostró señales mixtas : el IPC general cayó al 2,8% (el más bajo desde 2021), pero la inflación subyacente se mantuvo estable en el 3,5%. Los mercados retrasaron las expectativas de recorte de tipos, y los principales bancos ahora pronostican el primer recorte en febrero de 2025.

El PIB del tercer trimestre de Francia superó las expectativas en +0,4% intertrimestral y +1,3% interanual (frente a las previsiones de +0,3% y +1,2%), impulsado por la actividad relacionada con los Juegos Olímpicos a pesar de las debilidades económicas subyacentes, mientras que el gasto de los consumidores de septiembre cumplió las estimaciones en +0,1% intermensual (anteriormente revisado a +0,4%).

El dólar se mantuvo cerca de máximos de 3 meses antes de los datos económicos clave de EE. UU. de esta semana. El dólar australiano cayó a un mínimo de 3 meses después del informe de inflación. El yen japonés se estabilizó en el cruce de los 153,25 yenes por dólar, ya que los mercados esperan que el BOJ mantenga los tipos sin cambios en la reunión de mañana. Otros mercados Los precios del petróleo se estabilizan con el Brent a 71,22 dólares y el West Texas a 67,73 dólares , mientras los mercados sopesan el posible alto el fuego entre Israel y Hezbolá frente a las esperadas caídas de los inventarios estadounidenses.

El oro extiende las subidas y se sitúa en el máximo histórico de 2.785,55 dólares la onza, ya que persiste la demanda de refugio seguro. Por su parte, la plata roza sus máximos, en la cota de los 34,25 dólares. El EUR/USD se mantiene estable y actualmente cotiza a 1,0819.

El Bitcoin se acerca a máximos históricos, superando los 72.000$ en medio de una mayor especulación electoral. Presentación de resultados y calendario del día Los futuros de Wall Street subieron después de los sólidos resultados de Alphabet, con la compañía informando de un crecimiento del 35% de la nube y una mejora de los ingresos por publicidad en YouTube. Meta y Microsoft informan en el día de hoy, mientras que mañana es el turno de Apple y Amazon.

Informe del PIB europeo, anuncio del presupuesto del Reino Unido e informe de empleo de ADP en Estados Unidos para hoy.

