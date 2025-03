El PCE de EE. UU. en el punto de mira de los mercados

Los mercados se muestran cautelosos hoy ante el informe de inflación PCE de EE. UU. de febrero. Una lectura superior a la esperada podría afectar la confianza, especialmente después de que varios funcionarios de la Reserva Federal enfatizaran la importancia de los próximos datos de inflación. Si los datos sorprenden al alza, el mercado podría comenzar a descontar una pausa más prolongada en la política monetaria de la Fed, sobre todo dado que es probable que los aranceles comerciales impulsen las lecturas de inflación al alza a corto plazo. Las lecturas macroeconómicas europeas debilitaron el euro, ya que la tasa de desempleo alemana subió al 6,3 % desde el 6,2 % anterior, con una variación del desempleo mucho mayor de lo esperado, mientras que el IPC de Francia y España fue menor. La confianza de los consumidores alemanes, según GfK, sorprendió negativamente, mientras que la de los consumidores y las empresas italianas cayó, por debajo de las expectativas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario Económico 12:30 PM GMT – EE. UU., Inflación PCE Pronóstico: 2,5 % interanual vs. 2,5 % anterior

Pronóstico: 0,3 % intermensual vs. 0,3 % anterior Gasto del Consumidor Pronóstico: 0,5 % vs. -0,2 % anterior Ingresos Personales Pronóstico: 0,4 % vs. 0,9 % anterior Consumo Real Pronóstico: 0,3 % vs. -0,5 % anterior 12:30 PM – Canadá, Variación del PIB (intermensual) Pronóstico: 0,3 % vs. 0,2 % anterior 2 PM GMT – EE. UU., Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (Lectura Final) Previsto: 57,9 (sin cambios)

Condiciones Actuales: Previsto: 63,5 (Sin cambios)

Índice de Expectativas: 54,1 esperado vs. 54,2 anterior

Expectativas de inflación a 1 año: 4,9 % interanual

Expectativas de inflación a 5 años: 3,9 % interanual 🎙️ Discursos de los bancos centrales Michael Barr de la Fed Raphael Bostic de la Fed

