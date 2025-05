El petróleo extiende su rebote subiendo un 1,5%

Los futuros del petróleo crudo WTI se encaminan a un cierre semanal positivo, con un alza del 1,5% el viernes, ya que los inversores esperan resultados favorables en las conversaciones entre Estados Unidos y China. Por otro lado, un acuerdo comercial con el Reino Unido ha renovado el optimismo en los mercados respecto a que la nueva política comercial estadounidense podría no provocar una desaceleración económica importante. Las conversaciones entre Estados Unidos y China impulsan al petróleo El principal impulsor actual de los precios del petróleo es el optimismo en torno a una posible flexibilización mutua de aranceles entre Washington y Pekín. Ayer, el New York Post informó que los aranceles estadounidenses sobre China podrían reducirse la próxima semana del 145% al ​​50%. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, tiene previsto reunirse con el viceprimer ministro chino, He Liefeng, en Suiza el 10 de mayo. Los analistas de Vanda Insights sugieren que un resultado positivo podría impulsar los precios entre 2 y 3 dólares adicionales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los datos de China muestran una aceleración de las exportaciones y una disminución ligeramente menor de las importaciones en abril. Aunque las importaciones de petróleo crudo disminuyeron intermensualmente, aumentaron un 7,5 % interanual, impulsadas por el acaparamiento de reservas en las refinerías nacionales. La principal presión sobre el mercado petrolero sigue siendo la perspectiva de una mayor producción de la OPEP. Sin embargo, datos de Reuters sugieren que la producción de petróleo de la OPEP disminuyó en abril, debido a las caídas en Libia, Venezuela e Irak.

Precio del Petróleo El precio del petróleo está extendiendo su repunte. El gráfico muestra una renovada reacción alcista en torno a los 55 dólares por barril, y desde entonces, los precios han rebotado más del 10 %. La mejora del panorama técnico apunta a una posible prueba de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, actualmente cerca de los 65 dólares. Sin embargo, la falta de progreso en las conversaciones entre China y Estados Unidos podría volver a presionar los precios del petróleo. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en petróleo? En XTB contamos con varios instrumentos con los que podrás invertir en petróleo de forma directa e indirecta. Dentro de nuestra oferta de ETFs, disponemos de varios títulos que replican el comportamiento del petróleo como el OD7F.DE (euro) o el CRUD.UK (dólares). Además podemos invertir en ETFs que repliquen el comportamiento de las empresas dedicadas a sectores como la producción o exploración de petróleo y gas. Entre ellos podrían destacar el SXEPEX.DE de compañías europeas o IOGP.UK principalmente de empresas americanas. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes

