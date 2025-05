Estados Unidos y China se reunirán este fin de semana

Este fin de semana se celebrarán en Suiza las conversaciones comerciales de alto nivel entre Estados Unidos y China. Serán las primeras conversaciones de este tipo en meses y se consideran una oportunidad clave para reducir la escalada de la guerra comercial. Los funcionarios chinos han mantenido un tono cauteloso antes de la reunión, por lo que las expectativas son bajas. Noticias del mercado Asia-Pacífico ​​​​​​La volatilidad del mercado es limitada en la primera parte del día. Los índices en China cotizan entre el -0,10 % y el 0,40 %. El índice de Australia repunta un 0,45 % gracias a los datos de exportación más sólidos de China, el de Japón rebota un 0,07 % y el SG20.cash de Singapur sube un 0,95 %. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El secretario de Comercio de Estados Unidos, Lutnick, afirmó que los acuerdos con Japón y Corea del Sur tardarán más que el acuerdo con el Reino Unido. Enfatizó que una tasa arancelaria del 10 % es el mejor escenario que otros países pueden esperar. Los países con déficit comercial probablemente enfrentarán tasas más altas. Estados Unidos está priorizando los acuerdos con las grandes economías asiáticas. Las exportaciones chinas aumentaron un 8,1% interanual en abril, superando el pronóstico del 1,9%, impulsadas por la aceleración de los envíos antes de la imposición de aranceles. Las importaciones cayeron solo un 0,2%, mejor de lo esperado, pero aún indican una débil demanda interna. El valor comercial total entre enero y abril alcanzó los 14,14 billones de yuanes, un aumento del 2,4% interanual. El desempeño de las exportaciones sigue siendo desigual a nivel regional. A pesar del crecimiento general de las exportaciones, los envíos a Estados Unidos cayeron casi un 18% entre marzo y abril. Los exportadores chinos parecen estar canalizando sus mercancías a través de Vietnam y otros países. Esta táctica, conocida como "lavado de origen", ayuda a eludir los aranceles directos. El viceministro de Asuntos Exteriores, Hua Chunying, declaró que China "no teme" a los aranceles estadounidenses y calificó la política estadounidense de insostenible. La declaración busca proyectar fortaleza antes de las conversaciones en Suiza. China señala que no cederá fácilmente. Esto podría dificultar que ambas partes lleguen a un acuerdo. Los salarios reales en Japón cayeron un 2,1% interanual en marzo, lo que marca la mayor caída en dos años y la tercera caída mensual consecutiva. El pago de horas extras cayó un 1,1%, lo que sugiere una desaceleración de la actividad económica. A pesar del aumento de los salarios nominales, los ingresos reales se están reduciendo. El gasto de los hogares en Japón aumentó un 2,1% interanual en marzo, muy por encima del 0,2% previsto. El crecimiento intermensual fue del 0,4%. Las autoridades ven indicios iniciales de recuperación del consumo. Sin embargo, el gasto en productos básicos como la alimentación sigue siendo limitado. Otras noticias El asesor comercial de la Casa Blanca, Navarro, confirmó que los aranceles sobre el acero y el aluminio siguen vigentes. Esto subraya que el régimen arancelario general no se está desmantelando y limita las esperanzas de una normalización comercial total. Los sectores siderúrgico e industrial siguen expuestos al proteccionismo. El secretario del Tesoro, Bessent, apoya la relajación de las tensiones con China, pero también respalda el plan de Trump de aumentar los impuestos a las personas con mayores ingresos. Enfatizó que Trump aprueba los acuerdos comerciales finales. A pesar de las conversaciones en curso, la mayoría de los acuerdos siguen sin concretarse. Bitcoin se acercó al nivel de 104.000 dólares en medio de una creciente liquidez global y el avance de la regulación de activos digitales en EE. UU.

