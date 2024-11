El precio del Bitcoin roza los 90.000$

El inicio de la semana en los mercados financieros internacionales ha estado marcado por enormes subidas en el sector de la criptomonedas. Bitcoin cotiza actualmente a 89.000 dólares, un nuevo máximo histórico, y Ethereum se negocia en la zona de los 3.300 dólares, el nivel más alto desde julio de este año. Sin embargo, estas importantes criptomonedas han ralentizado su impulso alcista esta mañana y se negocian cerca de los niveles de cierre de ayer. Recordemos que ayer Bitcoin cotizaba hasta un cpn avances de un 10%. Entre otras criptomonedas, destaca de forma especial Dogecoin, que hoy ha subido un 25%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Situación el los mercados asiáticos Los mercados asiáticos están experimentando hoy principalmente descensos. Una combinación de un contexto económico incierto en China, donde el mercado todavía espera una mejora real de los programas de estímulo en vigor, y las preocupaciones por los elevados aranceles impuestos al comercio chino están haciendo bajar los principales índices bursátiles de la región. El Hang Seng está cayendo actualmente más del 3%, el Nikkei 225 ha bajado un 0,6% y el KOSPI de Corea está perdiendo casi un 1,9%. En China, ha surgido nueva información sobre posibles nuevas regulaciones. Las autoridades locales están redactando una propuesta que permitiría a las grandes ciudades como Shanghái y Pekín reducir el impuesto sobre escrituras para los compradores de propiedades a solo el 1%, en comparación con la tasa actual de hasta el 3%. La confianza de los consumidores en Australia aumentó en noviembre, ya que los consumidores creyeron en los recortes de tasas de interés del RBA y su impacto en el mercado. La confianza empresarial también aumentó en la encuesta empresarial de octubre del Banco Nacional de Australia. Sin embargo, las condiciones comerciales se mantuvieron sin cambios. La mayoría de los mercados mantienen el sentimiento observado en las últimas sesiones. Al mismo tiempo, el dólar sigue teniendo un desempeño relativamente bueno, lo que hace bajar los precios de los metales preciosos y el petróleo. Los precios de la plata ya han bajado más del 1,2% hoy y han roto por debajo de la media móvil exponencial de 100 días. El calendario macro para la sesión de hoy incluye varias publicaciones interesantes. Entre ellas se encuentran los datos de inflación alemanes, un informe del mercado laboral británico, los datos ZEW de Alemania y una serie de discursos de los banqueros de la Fed por la tarde.

