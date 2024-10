¿Qué es el Ethereum?

Tiempo de lectura: 7 minute(s)

Ethereum es una plataforma digital de código abierto que utiliza la tecnología blockchain para crear aplicaciones descentralizadas. Creada en 2015 por Vitalik Buterin, esta red se ha convertido en un referente en el sector cripto y su moneda, Ether, se posiciona como la segunda con mayor capitalización del mercado, solo por detrás de Bitcoin. En este artículo, repasamos qué es Ethereum, sus orígenes y principales características.

Desde la creación de Bitcoin en 2009, ha ido surgiendo una amplia variedad de criptomonedas que han aumentado la popularidad de este mercado hasta convertirlo en un activo de interés para muchos inversores. Entre estas criptodivisas, una de las más reseñables por su creciente adopción es Ether, conocida popularmente por el nombre de su red, Ethereum, una divisa surgida en 2015 que ha logrado posicionarse como la segunda con mayor capitalización del mercado. Pero ¿qué es exactamente Ethereum y cuáles son sus ventajas? ¿Qué es Ethereum? Ethereum es una plataforma digital de código abierto que utiliza la tecnología blockchain (de bloques, según su traducción directa al español) para crear aplicaciones y proyectos descentralizados. Creada en 2015 por el canadiense Vitalik Buterin, esta plataforma se lanzó al mercado con el propósito de ofrecer una espacio colaborativo en el que los usuarios pudieran realizar transacciones sin intermediarios, pero de forma segura y transparente. Como plataforma descentralizada, Ethereum no depende de ningún gobierno u organismo regulador. Para garantizar su seguridad, esta red emplea los llamados contratos inteligentes o smart contracts, según su término en inglés, unos protocolos informáticos que se ejecutan de forma autónoma y automática cuando se cumplen unas condiciones establecidas previamente. Estos contratos, que se ejecutan sobre la propia red Ethereum, están firmados criptográficamente por las partes intervinientes y se sustentan sobre la tecnología de bloques, lo que les permite encriptar todos sus datos para protegerlos de potenciales ciberataques. Además, al ejecutarse de forma automática cuando se cumplen unos parámetros previos, permiten ahorrar tiempo y dinero y reducir posibles errores. Al ser la primera red en emplear estos contratos inteligentes, Ethereum se ha posicionado como un referente para el sector cripto. Desde su lanzamiento en 2015, la red ha ido ganando enorme popularidad gracias a su carácter innovador y flexible, que permite a los usuarios ejecutar una amplia variedad de transacciones descentralizadas, y actualmente su criptomoneda, Ether, se sitúa como la segunda más popular del mercado, solo por detrás de Bitcoin. Origen de Ethereum La historia de Ethereum comienza en 2013, cuatro años después del lanzamiento de Bitcoin, cuando el programador Vitalik Buterin presentó un proyecto para ampliar las funcionalidades de Bitcoin, limitadas al ámbito financiero, para poder desarrollar aplicaciones descentralizadas. Esta propuesta, descrita en un WhitePaper, no fue aceptada por el equipo de desarrollo de la criptomoneda, pero sí captó el interés de otros seguidores de la divisa, que decidieron unirse a Buterin para dar forma a esta nueva iniciativa. Entre estos primeros seguidores, se encuentran Charles Hoskinson, Amir Chetrit, Anthony Di Iorio y Mihai Alisie, quienes acabarían por convertirse en co-fundadores de Ethereum. Tras esta primera toma de contacto, Buterin presentó el proyecto en una conferencia sobre Bitcoin celebrada en Miami a principios de 2014, donde ganó notoriedad. Para materializar la propuesta, ese mismo año se llevó a cabo una OIC (oferta inicial de criptomonedas) en la que se ofrecieron los primeros tokens de Ether de la red. La OIC de Ethereum llegó a recaudar más de 18 millones de dólares. Gracias a ella, en julio de 2015 la red vio finalmente la luz, aunque bajo el nombre de ‘Frontier’. En un primer momento, la plataforma se lanzó con un suministro total de 72 millones de Ether, cuya cotización comenzó a aumentar a partir de 2016. En 2017, dos años después de su lanzamiento, la red se incorporó a las plataformas de inversión, lo que disparó su cotización. Actualmente, se calcula que hay más de 110 millones de Ether en el mundo. Recientemente, además, la SEC ha iniciado los trámites para aprobar los ETF de Ethereum, aunque la fecha en la que estos instrumentos llegarán al mercado aún se desconoce. ¿Qué diferencias hay entre Ethereum, Ether y ETH? Aunque es habitual utilizar el término Ethereum para referirse a la criptomoneda propia de esta red, la realidad es que esta divisa tiene un nombre propio: Ether, que también puede verse abreviado como ETH. De cara a navegar por el sector cripto, conocer las diferencias entre estos tres términos puede ser de interés: Ethereum : es el nombre de la red blockchain en la que se realizan las transacciones.

: es el nombre de la red blockchain en la que se realizan las transacciones. Ether : es el token o divisa de la plataforma Ethereum. Al igual que ocurre con Bitcoin, el Ether se puede enviar, recibir y almacenar, pero esta criptomoneda cuenta con la particularidad de que su emisión, si bien es baja, no está limitada a un número fijo. Esta criptomoneda se negocia en los mercados, lo que implica que su precio puede verse afectado por la oferta y la demanda. Dentro de la red Ethereum, el Ether es la moneda que se utiliza para pagar por las comisiones de una transacción.

: es el token o divisa de la plataforma Ethereum. Al igual que ocurre con Bitcoin, el Ether se puede enviar, recibir y almacenar, pero esta criptomoneda cuenta con la particularidad de que su emisión, si bien es baja, no está limitada a un número fijo. Esta criptomoneda se negocia en los mercados, lo que implica que su precio puede verse afectado por la oferta y la demanda. Dentro de la red Ethereum, el Ether es la moneda que se utiliza para pagar por las comisiones de una transacción. ETH: son las siglas con las que se conoce a la criptomoneda Ether y el término que aparecerá en las plataformas de inversión a la hora de operar. ¿Cuál es y qué factores afectan al precio del Ethereum? Al igual que ocurre con instrumentos financieros, el precio del Ethereum puede verse afectado por diversos factores. De hecho, esta criptodivisa presenta el mismo carácter volátil que el resto de criptomonedas del mercado y puede verse influenciada por el comportamiento de la cripto original, Bitcoin. Más allá de este factor, existen otros elementos que pueden afectar al precio de Ethereum: Oferta y demanda : como ocurre con otros activos, el precio de Ethereum puede verse afectado por la oferta y la demanda. Así, cuanto mayor sea la demanda y menor sea la oferta, mayor será el precio, y viceversa.

: como ocurre con otros activos, el precio de Ethereum puede verse afectado por la oferta y la demanda. Así, cuanto mayor sea la demanda y menor sea la oferta, mayor será el precio, y viceversa. Regulaciones : una de las principales críticas que se hace al sector de las criptomonedas es la falta de normativa y regulación. Por ello, la adopción de normativas que legitimen su uso puede influir positivamente en el precio de la divisa, mientras que la adopción de normas restrictivas pueden tener el efecto contrario.

: una de las principales críticas que se hace al sector de las criptomonedas es la falta de normativa y regulación. Por ello, la adopción de normativas que legitimen su uso puede influir positivamente en el precio de la divisa, mientras que la adopción de normas restrictivas pueden tener el efecto contrario. Actualizaciones y avances tecnológicos: a lo largo de su historia, Ethereum ha pasado por distintas actualizaciones de carácter tecnológico para mejorar sus prestaciones. Estas actualizaciones pueden impactar en su precio de manera positiva, sobre todo si los inversores lo toman como un síntoma que prueba la viabilidad del proyecto a largo plazo. Desde su lanzamiento al mercado, el precio de Ethereum ha experimentado un comportamiento positivo, alcanzando sus máximos en 2021. Recientemente, esta criptomoneda ha marcado su mejor sesión desde 2022, al superar el 20% de revalorización en la semana del 20 de mayo de 2024. Diferencias entre Bitcoin y Ethereum Dentro del sector de las criptomonedas, Bitcoin y Ethereum se mantienen como las dos divisas más conocidas y con mayor capitalización. Si bien es cierto que ambas presentan ciertas características comunes, en el sentido de que las dos se basan en el blockchain y pueden intercambiarse y comercializarse entre usuarios, entre ellas existen importantes diferencias que conviene conocer: Origen : mientras que Bitcoin fue concebido como una alternativa descentralizada al dinero tradicional, Ethereum nació como una plataforma en la que los usuarios pueden realizar sus transacciones sin intermediarios y de manera segura.

: mientras que Bitcoin fue concebido como una alternativa descentralizada al dinero tradicional, Ethereum nació como una plataforma en la que los usuarios pueden realizar sus transacciones sin intermediarios y de manera segura. Oferta : desde sus inicios, la oferta de Bitcoin ha estado limitada a un total de 21 millones, motivo por el que cada aproximadamente cuatro años se realiza un halving que reduce la oferta de Bitcoins que llegan al mercado. La oferta de Ethereum, por su parte, no está limitada a un número fijo, sino que es infinita.

: desde sus inicios, la oferta de Bitcoin ha estado limitada a un total de 21 millones, motivo por el que cada aproximadamente cuatro años se realiza un halving que reduce la oferta de Bitcoins que llegan al mercado. La oferta de Ethereum, por su parte, no está limitada a un número fijo, sino que es infinita. Tecnología : aunque tanto Bitcoin como Ethereum utilizan la blockchain, los mecanismos que emplean son distintos. Bitcoin utiliza lo que se conoce como ‘Prueba de Trabajo’ (PoW, según sus siglas en inglés), un mecanismo por el que los mineros deben resolver complejos problemas matemáticos para verificar y agregar todas las operaciones a la cadena de bloques. Ethereum, por su parte, ha pasado de emplear este método a adoptar lo que se conoce como ‘Prueba de Participación’ (PoS, según las siglas inglesas), un sistema por el que los poseedores de la criptomoneda utilizan sus divisas como garantía para validar los bloques.

: aunque tanto Bitcoin como Ethereum utilizan la blockchain, los mecanismos que emplean son distintos. Bitcoin utiliza lo que se conoce como ‘Prueba de Trabajo’ (PoW, según sus siglas en inglés), un mecanismo por el que los mineros deben resolver complejos problemas matemáticos para verificar y agregar todas las operaciones a la cadena de bloques. Ethereum, por su parte, ha pasado de emplear este método a adoptar lo que se conoce como ‘Prueba de Participación’ (PoS, según las siglas inglesas), un sistema por el que los poseedores de la criptomoneda utilizan sus divisas como garantía para validar los bloques. Escalabilidad: gracias a su transición al protocolo de ‘Prueba de Participación’, Ethereum puede procesar más transacciones que Bitcoin, que se muestra limitada por el mecanismo ‘Prueba de Trabajo’. En concreto, Ethereum es capaz de procesar hasta 30 transacciones por segundo, mientras que Bitcoin puede alcanzar un total de siete transacciones por segundo. Además, los bloques de Ethereum suelen tardar alrededor de 15 segundos en agregarse, mientras que en Bitcoin este tiempo puede extenderse hasta los 10 minutos. ¿Cómo invertir en Ethereum con XTB? En XTB, nuestros usuarios pueden invertir en Ethereum mediante un ETN llamado VT0P.DE. Este ETN tiene una composición muy diversificada que permite replicar el precio de diferentes criptomonedas, siendo Ethereum el segundo activo más importante. A la hora de invertir, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tendrían comisión de compra ni de venta.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.