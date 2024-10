El precio del oro cae antes del informe ADP

El precio del oro cae ligeramente horas antes de la publicación del informe ADP sobre el cambio de empleo en Estados Unidos. Este informe, que se dará a conocer a las 14:15 horas españolas, ha tenido, recientemente, un poder predictivo sobre el informe de nóminas no agrícolas (NFP), a pesar de que en agosto subestimó significativamente el crecimiento final de empleo. ¿Qué espera el mercado del informe ADP y cómo afectará esto a las expectativas de tipos de interés, al precio del oro y, en última instancia, a los mercados financieros?

¿Qué esperar del informe ADP? El consenso de Bloomberg apunta a una lectura del informe ADP de 125.000, de mediana, y de 121.000 desde la perspectiva promedio. Anteriormente, la lectura era 99.000, con la lectura final del informe NFP en 142.000. El consenso de Bloomberg contiene, no obstante, previsiones muy dispares: de 80.000 a 150.000, aunque los mejores pronosticadores indican lecturas cercanas a los 130.000. Aun así, el consenso de Bloomberg no parece ser una buena guía para la lectura de hoy. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La estacionalidad indica una mejora potencial en comparación con lecturas anteriores. Desde Bloomberg Economics, se apuesta por conclusiones similares, lo que puede relacionarse con el modelo de ajuste en cuanto al número de nacimientos y muertes. En este sentido, el informe JOLTS de ayer mostró una situación mucho mejor del mercado laboral, aunque la tendencia en cuanto al número de nuevos puestos de trabajo sigue siendo a la baja. En concreto, el número medio de solicitudes de desempleo cayó a 224.000 en las últimas semanas, unos datos que mejoran los de julio y agosto. Por su parte, el subíndice de empleo del índice ISM para la industria cayó significativamente desde 46 puntos a 43,9 puntos, con una expectativa de 47 puntos El informe de ADP proporcionará un nuevo punto de referencia para los inversores antes del informe oficial de NFP, que se dará a conocer el viernes. No obstante, es difícil decir si el informe ADP será una guía para el informe del NFP del viernes, aunque antes de su publicación todavía veremos los datos de solicitudes de empleo mañana y del ISM.

El informe JOLTS mostró una clara mejora, aunque Reconciliation se mantiene sin cambios. ¿El informe ADP también mostrará una mejor cara?

La Fed se centra en el mercado laboral El dólar estadounidense empezó a fortalecerse a principios de esta semana, lo que también tuvo efectos en el precio del oro. Esto ocurrió después de la declaración de Powell, que indicó que la Reserva Federal no necesita apresurarse con los recortes y que los inversores no deberían esperar otro gran recorte. Por otro lado, Bostic, de la Fed de Atlanta, indicó que una lectura del NFP por debajo de 100.000 podría llevar a nuevas medidas por parte de la Reserva Federal. Actualmente, la expectativa de un doble recorte de 50 puntos básicos en noviembre ha caído al 37%.

¿Cómo reaccionará el precio del oro? El precio del oro ha experimentado una ligera bajada del 0,32% antes de la publicación del informe ADP. Vemos que la bajada anterior estuvo dentro del tamaño de las correcciones que se han producido desde principios de agosto por debajo de 100.000 puntos de cotización, lo que puede provocar un nuevo aumento de las expectativas de un recorte mayor y conducir a un aumento. Actualmente, los precios del oro rondan los máximos de ayer de 2.670 dólares por onza. Si el informe ADP resulta estar más cerca de 130.000, no obstante, no se puede descartar un intento de probar los 2.630 dólares por onza de oro. Un informe ADP por encima de 150.000, por su parte, podría conducir a una ruptura en la última tendencia alcista, que comenzó en septiembre. Vale la pena recordar que el oro es actualmente más volátil debido a la tensa situación en Oriente Medio. Fuente: xStation5

