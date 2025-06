El precio del platino, en máximos de los últimos 4 años 📈

El precio del platino se dispara casi un 3% hoy, alcanzando los 1.240 dólares por onza, su nivel más alto desde mayo de 2021. La demanda de los joyeros (especialmente en China), presionada por el alza del precio del oro, también impulsa el precio del platino, lo que genera tensiones en el mercado al contado. La tasa de demanda del platino ha aumentado desde principios de 2025, alcanzando casi el 15% en la actualidad, su nivel más alto desde que se recopilan datos (2019). El precio del platino se dispara El fuerte impulso del precio del platino, con la mayor fluctuación semanal desde la crisis de la COVID-19, provoca una liquidación masiva de posiciones bajistas, lo que presiona a los especuladores por la estructura de "apretón de posiciones cortas" del mercado. Cabe destacar que no solo el platino, sino también el oro y la plata están en alza, lo que respalda los indicadores técnicos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Según el Consejo Mundial de Inversión en Platino, se observa tensión en el mercado desde diciembre de 2024 y un déficit en 2025 es un escenario base, a pesar de las salidas de capital de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYMEX). Las tenencias en fondos cotizados en bolsa (ETFs) respaldados por platino han alcanzado su máximo en 10 meses. Los futuros del platino se encuentran ahora ligeramente por encima de los precios al contado. Precio del platino Fuente : Xstation5

