El S&P 500 abre plano tras las caídas de Nvidia

Los mercados en Estados Unidos abren la sesión con un tono dispar. Minutos después de la apertura de Wall Street, el Nasdaq sube un 0,18%, mientras que el S&P 500 apenas suma un 0,08%, en un día en el que el principal protagonismo recae en los resultados empresariales. Las grandes entidades financieras del país han reportado unos resultados mucho mejores de lo esperado, en gran medida por las comisiones y la banca de inversión. En este momento, Citigroup baja un 2%, Bank Of America sube un 2%, y Goldman Sachs apenas sube un 0,77%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Precisamente, hoy hemos conocido una encuesta de Bank of America sobre la distribución por clases de activos de los inversores que destaca una gran sobreponderación en los mercados de renta variable. En los bonos, sin embargo, se experimentaron muchos movimientos con una infraponderación neta del 15%. Parece que los inversores en Estados Unidos están confiados en un aterrizaje suave. No les falta razón: el ánimo alcista está siendo alimentado por los recortes de la Reserva Federal, el estímulo de China y la perspectiva de un aterrizaje económico suave en Estados Unidos. Por el lado negativo de la sesión, encontramos a las empresas de energía, que corrigen después de que los precios del petróleo se desplomaron por debajo de los 75 dólares por barril tras un informe que indicaba que Israel no atacaría las instalaciones petroleras iraníes. Además las tecnológicas sufren correcciones importantes durante la sesión debido a que el gobierno de Biden está estudiando restringir las exportaciones de chips a algunos países. Fuente: Xstation Empresas que más suben del S&P 500 Entre las empresas que lideran la sesión en el S&P 500 destaca Walgreens, cuyas acciones suben un 14,35%. La cadena minorista estadounidense se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del día tras comunicar que cerrará el 14% de sus tiendas en Estados Unidos. Actualmente opera en 8.700 tiendas repartidas por el país, y espera que al menos 500 de ellas se cierren durante este año. El sector turístico es otro de los que acumulan mayores subidas en la sesión del S&P 500, con empresas como Carnival o Norwegian subiendo con fuerza al aprovechar las caídas del 5% en el precio del petróleo. Empresas que más bajan del S&P 500 En el extremo contrario del S&P 500 se encuentra UnitedHealth (UNH.US), que baja un 7,46% después de que la compañía redujera su pronóstico de ingresos para lo que queda de año, una decisión poco común para un gigante de seguros que a menudo ha resistido presiones que perjudicaron a sus competidores. Otra de las empresas con mayores caídas es Nvidia, que baja un 5,60% después de haber alcanzado en la sesión de ayer sus máximos históricos, arrastrando a otras empresas del sector como AMD o Micron que bajan un 6,21% y un 4,52% respectivamente. También cae con fuerza Enphase al recibir una rebaja de calificación por parte de RBC, esperando un ritmo de crecimiento más flojo que el actual en los próximos años. ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.





