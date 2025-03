El S&P 500 se recupera

El S&P 500 se ha recuperado parcialmente de su última caída tras un IPC inferior a lo esperado en febrero. Sin embargo, el índice de referencia del mercado bursátil estadounidense cotiza actualmente por debajo de dos desviaciones estándar con respecto a su media móvil de 100 días, y la persistente incertidumbre política sigue lastrando la confianza de los inversores. Si bien la inflación, inferior a la esperada, supuso un alivio temporal, los contratos de futuros apuntan ahora a nuevas pérdidas, lo que refleja la persistente preocupación por el crecimiento económico. Cotización del S&P 500 Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Perspectiva incierta en Wall Street Los recientes comentarios del presidente Donald Trump, que sugieren que el crecimiento económico podría verse afectado para lograr sus objetivos políticos, han alimentado el temor de los inversores a una estanflación en la economía estadounidense. Ante estas incertidumbres, Goldman Sachs ha rebajado sus perspectivas para Wall Street, reduciendo su objetivo para el S&P 500 sobre aranceles más altos. De materializarse este escenario, marcaría el fin de la racha de subidas anuales de dos dígitos del índice.

