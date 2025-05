El sentimiento positivo en el mercado de criptomonedas sigue presente tras el fin de semana. Bitcoin subió un 1,10 % hoy, alcanzando los 94.800 dólares, y Ethereum cotiza un 0,80 % más alto, cerca de los 1.806 dólares. La liquidez también está comenzando a regresar a los proyectos de menor capitalización, donde observamos las primeras ganancias más sólidas desde principios de año.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Paul Atkins anima el mercado de criptomonedas El pasado lunes 21 de abril de 2025, Paul Atkins prestó juramento como nuevo presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Atkins está generando entusiasmo entre muchos inversores gracias a su enfoque positivo hacia el mercado de criptomonedas. El viernes 25 de abril, durante su primera aparición pública en la Mesa Redonda del Grupo de Trabajo sobre Criptomonedas de la SEC sobre custodia de criptomonedas en Washington, D. C., Atkins enfatizó la necesidad de "marcos regulatorios racionales y adecuados" para los criptoactivos. Afirmó que “los participantes del mercado que utilizan esta tecnología merecen normas regulatorias claras” y que “la innovación se ha visto frenada en los últimos años debido a la incertidumbre del mercado y la regulación, lamentablemente causada por la SEC”. Atkins destacó los beneficios de la tecnología blockchain, anticipando mejoras significativas en el sector financiero como resultado de la adopción de las criptomonedas.

Reconoció que las acciones anteriores de la SEC, bajo el liderazgo de Gary Gensler, se basaron principalmente en la aplicación de la ley, lo que, en su opinión, generó incertidumbre.

Paul Atkins también abordó los desafíos relacionados con la custodia de criptomonedas, cuestionando si es necesario modificar las regulaciones de la Ley de Intercambio, la Ley de Asesores o la Ley de Sociedades de Inversión para adaptarlas a los criptoactivos y la tecnología blockchain. En conclusión, el nuevo presidente señaló que la SEC tiene un amplio margen de acción dentro de la normativa vigente para reformular la política sobre criptomonedas. Precio del Bitcoin Las declaraciones de Atkins a favor de las criptomonedas y el alejamiento de la SEC de las políticas basadas en la aplicación de la ley han contribuido a mantener un sentimiento optimista en el mercado. Bitcoin se está consolidando por debajo de los 95.000 USD, lo que indica una fuerte demanda sostenida y una recogida de beneficios limitada. Fuente: xStation 5 ¿Cómo invertir en el Bitcoin? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs que les permitirán tener exposición a la criptomoneda más grande del mundo el precio del Bitcoin como el VBTC.DE o XXBT.DE . Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

