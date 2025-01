¿Qué es el blockchain y cómo funciona?

Tiempo de lectura: 7 minute(s)

El blockchain, que en su traducción literal al español vendría a significar ‘cadena de bloques’, es una tecnología capaz de registrar y verificar transacciones de forma segura, transparente y descentralizada. Esta tecnología sustenta el sector de criptomonedas y está revolucionando multitud de industrias. En este artículo, te contamos qué es.

Donde tu dinero trabaja para ti Invertir implica riesgos Hazte Cliente

La tecnología blockchain, también conocida como "cadena de bloques", es ya una de las innovaciones más disruptivas de las últimas décadas. Aunque su origen está ligado a las criptomonedas, su aplicación va mucho más allá. De hecho, ya ha revolucionado sectores tan importantes como el logístico, el financiero o la política. En este artículo, te contamos qué es el blockchain, cómo funciona y cuáles son sus ventajas y desventajas. ¿Qué es y cómo funciona la tecnología Blockchain? El blockchain, que en su traducción literal al español vendría a significar ‘cadena de bloques’, es una tecnología capaz de registrar y verificar transacciones de forma segura, transparente y descentralizada, es decir, sin la intervención de ningún organismo regulador. Esta tecnología, cuya historia se remonta a 1991, actúa como un registro digital que almacena información en bloques, los cuales se conectan cronológica y secuencialmente entre sí gracias a la criptografía. De este modo, se crea una gran cadena de datos que refleja tanto la secuencia de las transacciones realizadas como el tiempo exacto en el que se efectuaron. La tecnología blockchain permite guardar datos de manera transparente y completamente inmutable, ya que, una vez se incorpora un bloque a la cadena, este no se puede editar ni eliminar. Estos bloques, que están entrelazados entre sí, se actualizan en tiempo real y están compuestos por tres elementos clave: Los datos de la transacción , como la cantidad transferida o el destino.

, como la cantidad transferida o el destino. Un "hash" , que actúa como identificador único.

, que actúa como identificador único. El hash del bloque anterior, que asegura la integridad de la cadena. Esta estructura asegura no solo el orden de la cadena de datos, sino también su integridad, dado que evita que los bloques se puedan modificar e, incluso, que se pueda añadir un nuevo bloque entre dos ya existentes. Además, permite asegurar la legitimidad de toda la cadena, ya que cada bloque que se incorpora no solo se verifica, sino que refuerza la verificación del bloque inmediatamente anterior. De esta forma, se evita la manipulación de datos, formando una cadena permanente e inquebrantable. Mecanismos de consenso y descentralización En el blockchain, los participantes de la red tienen acceso al registro digital de transacciones y comparten responsabilidades respecto a su estado. Esta tecnología, que no depende de ninguna entidad centralizada, distribuye el poder de decisión de forma ecuánime entre todos sus miembros, que son quienes se encargan de validar los datos que se añaden a la cadena. Para ello, emplean mecanismos de consenso que aseguran que todas las partes involucradas acuerden el estado de la red. Entre esos mecanismos, los más populares son: Prueba de Trabajo (PoW) . Este sistema exige que los "mineros" resuelvan problemas matemáticos complejos para validar transacciones y añadir nuevos bloques a la cadena. Este proceso, aunque es seguro, consume mucha energía.

. Este sistema exige que los "mineros" resuelvan problemas matemáticos complejos para validar transacciones y añadir nuevos bloques a la cadena. Este proceso, aunque es seguro, consume mucha energía. Prueba de Participación (PoS) . Escoge validadores en función de la cantidad de criptomonedas que poseen y están dispuestos a bloquear como garantía. Es más eficiente energéticamente que el sistema PoW.

. Escoge validadores en función de la cantidad de criptomonedas que poseen y están dispuestos a bloquear como garantía. Es más eficiente energéticamente que el sistema PoW. Prueba de Autoridad (PoA). Se usa en aplicaciones privadas donde un grupo de validadores fiables gestiona la red. En este sentido, la descentralización es fundamental para garantizar la transparencia y la seguridad, ya que elimina el control en un único ente centralizado. Tipos de blockchain Aunque en un primer momento la tecnología blockchain se empleó para crear redes de carácter público, actualmente se pueden identificar otros tipos de redes, según su acceso y control: Blockchain pública . Son las redes en las que cualquier persona puede unirse y participar en la validación de las transacciones. Bitcoin es un ejemplo de blockchain pública.

. Son las redes en las que cualquier persona puede unirse y participar en la validación de las transacciones. Bitcoin es un ejemplo de blockchain pública. Blockchain privada . Son aquellas que están controladas por una organización, que define quiénes pueden participar y cuáles son los derechos de cada uno de sus miembros. Estas redes están parcialmente descentralizadas, ya que su acceso no es libre. Ripple es un ejemplo de blockchain privada.

. Son aquellas que están controladas por una organización, que define quiénes pueden participar y cuáles son los derechos de cada uno de sus miembros. Estas redes están parcialmente descentralizadas, ya que su acceso no es libre. Ripple es un ejemplo de blockchain privada. Blockchain híbrida . Es aquella que combina elementos de las redes públicas y privadas. En estas redes, se pueden identificar áreas con un acceso restringido, al que pueden acceder los participantes a los que se les haya dado permiso, y áreas públicas, abiertas a cualquier usuario.

. Es aquella que combina elementos de las redes públicas y privadas. En estas redes, se pueden identificar áreas con un acceso restringido, al que pueden acceder los participantes a los que se les haya dado permiso, y áreas públicas, abiertas a cualquier usuario. Blockchain de consorcio. Son aquellas que están controladas por un grupo de organizadores, que se encargan de gestionar la cadena y determinar quienes pueden realizar operaciones y acceder a los datos. ¿Para qué sirve el blockchain? La tecnología blockchain, si bien se ha comenzado a aplicar en las últimas décadas, tiene sus orígenes en 1991, año en el que los científicos Stuart Haber y W. Scott Stornetta publicaron el estudio “How to time-stamp a digital document” (“Como crear una marca de tiempo para sellar un documento digital”, en su traducción al español). Este documento, en el que se planteaba un sistema para sellar documentos digitales para que no pudieran ser modificados ni alterados, asentó las bases de la tecnología blockhain y allanó el camino para que, en 2008, Satoshi Nakamoto publicase su ‘Libro Blanco de Bitcoin’, marcando el inicio de las criptomonedas e impulsando el desarrollo del blockchain. Desde la publicación del ‘Libro Blanco de Bitcoin’ y el primer minado de la criptomoneda fundadora, la tecnología blockchain ha ido aumentando su popularidad y expandiendo su aplicación a una amplia variedad de sectores. De hecho, en 2022 se calcula que el valor de mercado de esta tecnología alcanzó los 7.400 millones de dólares y se prevé que, de cara a 2027, esta cifra alcance los 94.000 millones. Además, según un informe elaborado por la consultora Deloitte, el 81% de las empresas llevan años explorando cómo integrar el blockchain en sus procesos, una cifra que pone de manifiesto el interés que esta tecnología despierta actualmente en los mercados. Criptomonedas El blockchain es la base sobre la que se sustenta todo el sector de criptomonedas. Esta tecnología es la que respalda todas las transacciones que se realizan a través de monedas digitales tan populares como Bitcoin, Ethereum o Solana, entre muchas otras, y es clave para poder realizar operaciones descentralizadas de forma completamente segura y transparente. Más allá del ámbito de las criptomonedas, en la totalidad del sector financiero el blockchain puede ayudar no solo a acelerar las transferencias internacionales, sino también a mejorar su transparencia y seguridad. Contratos inteligentes Los contratos inteligentes, también conocidos como ‘smart-contracts’, son programas que realizan órdenes de forma automática cuando se cumplen ciertas condiciones establecidas previamente. Estos contratos emplean la tecnología blockchain, lo que les permite ejecutarse sin la intermediación de terceros y de forma completamente fiable, dado que sus datos se encriptan y almacenan en una base de datos que no admite modificaciones. El sector asegurador y el inmobiliario son algunos de los que emplean este tipo de contratos para automatizar y mejorar sus procesos. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente Logística En el sector de la logística o el transporte, el blockchain se emplea para registrar cada etapa del proceso de producción y envío, lo que permite asegurar la trazabilidad y transparencia en las cadenas de suministro. Política El blockchain también puede aplicarse en el ámbito político y, en concreto, en las votaciones electrónicas, ya que ayuda a que el proceso electoral sea transparente y fiable al registrar cada voto queda registrado de forma inmutable. Esta tecnología se ha aplicado, por ejemplo, en las elecciones en Estonia, donde, gracias a su solución i-Voting, sustentada en el blockchain, los ciudadanos pueden votar online de forma completamente segura. Ventajas y desventajas de la tecnología Blockchain Al igual que ocurre con cualquier otra tecnología, el blockchain presenta tanto ventajas como desventajas. Desde un punto de vista positivo, esta tecnología se caracteriza por ser completamente segura y transparente: al no poder modificarse los bloques una vez se incorporan a la cadena, el blockchain evita que los datos puedan ser manipulados, algo especialmente útil en sectores especialmente sensibles al fraude como el bancario o financiero. Además, al no contar con intermediarios, los procesos se agilizan y los costes se reducen. Por el contrario, uno de los grandes problemas que afronta la tecnología blockchain es su escalabilidad, ya que, a medida que las transacciones y el tamaño de los bloques de la cadena aumenta, más difícil se vuelve su procesamiento, pudiendo afectar a la velocidad con la que se realizan las transacciones. Esta tecnología también cuenta con el obstáculo de carecer de un ámbito regulatorio definido, lo que puede minar la confianza de empresas y consumidores. Además, puede impactar negativamente en el medio ambiente, particularmente a través de los sistemas PoW, que requieren de un elevado consumo energético. El blockchain es una tecnología revolucionaria que tiene el potencial para transformar multitud de industrias y sectores, mejorando su transparencia, seguridad y eficiencia. A medida que la tecnología avance, su consolidación en el mercado irá en aumento y menores serán los riesgos a los que tendrá que enfrentarse. Invertir en XTB En XTB puedes invertir en el sector de las criptomonedas a través de los ETF de Bitcoin (BTCE.DE y VBTC.DE) y de nuestro ETN VT0P.DE, compuesto en un 25% por Solana. Además, en nuestra plataforma contamos con más de 3.000 acciones y 400 ETF de grandes compañías a escala global, en los que podrás invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta. Una vez superado este límite, la comisión a pagar será de 0,2% (mínimo 10 euros). Asimismo, por el dinero que tengan en su cuenta recibirán un 4,20% de interés anual durante los primeros 90 días de apertura y un 2% una vez se haya superado el plazo.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 74% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.