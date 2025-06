El VIX se dispara un 5% por la escalada militar 📈

Un ataque de las fuerzas israel铆es contra las instalaciones nucleares iran铆es en Natanz y otros objetivos estrat茅gicos desat贸 hoy una aversi贸n al riesgo en los mercados globales. Esta escalada ejerci贸 presi贸n a la baja sobre los 铆ndices burs谩tiles estadounidenses e impuls贸 los precios del petr贸leo, incrementando la demanda de cobertura. Esto, a su vez, impuls贸 los futuros del 脥ndice de Volatilidad (VIX) a niveles no vistos desde principios de mayo. El VIX subi贸 brevemente hasta cerca de 22 antes de retroceder a aproximadamente 21, aunque se mantiene casi un 5% m谩s alto en el d铆a. La elevada volatilidad podr铆a persistir, ya que Israel ha indicado que es probable que se produzcan nuevos ataques en los pr贸ximos d铆as, mientras que Teher谩n ha prometido una respuesta militar proporcionada. Los mercados seguir谩n de cerca los precios del petr贸leo, que subieron casi un 5,5% hoy. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cotizaci贸n del VIX Fuente: xStation5

