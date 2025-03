¿Está próximo el objetivo de inflación en Europa?

«El objetivo de inflación podría alcanzarse antes de lo que indicaban las últimas proyecciones», comentó Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE). Tras las declaraciones de Stournaras el viernes, en las que afirmó que «todo apunta a otro recorte en abril», los miembros del BCE mantienen su tono moderado durante la nueva semana. Según Piero Cipollone, no se debe subestimar el potencial del PIB europeo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del euro-dólar Fuente: xStation5

