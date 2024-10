Ferrovial mejorará la retribución de sus altos ejecutivos

La compañía de infraestructuras Ferrovial ha anunciado un incremento sustancial en la retribución de sus máximos ejecutivos durante el primer semestre de 2024. Este aumento, que supera el 45% en comparación con el mismo periodo del año anterior, ha generado un amplio debate sobre las políticas de remuneración en las grandes empresas y, en particular, en el sector de las infraestructuras. Ferrovial ha implementado un sistema de incentivos basado en la entrega de acciones para sus altos directivos, un mecanismo aprobado por los accionistas para alinear sus intereses con los de la compañía. Esta estrategia ha coincidido con una notable revalorización de la acción, que ha experimentado un fuerte ascenso desde principios de 2023. De hecho, el precio de la acción de Ferrovial se encuentra actualmente cerca de sus máximos históricos, alcanzados a mediados de este año, cuando rozó los 39 euros. En comparación, a principios de 2022, los títulos de la compañía cotizaban por debajo de los 25 euros. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Qué factores han impulsado la decisión de Ferrovial? Detrás de la decisión de Ferrovial de mejorar la retribución de sus ejecutivos, se pueden identificar varios factores, los cuales guardan relación con el buen desempeño registrado en este último año: Excelentes resultados financieros: Es una realidad que los sólidos resultados obtenidos por Ferrovial en el primer semestre hayan sido un factor determinante. Un aumento de los beneficios, una mayor facturación o una mejora en la valoración bursátil suelen ir acompañados de incrementos en las remuneraciones de los altos directivos, como una forma de recompensar su gestión y alinear sus intereses con los de los accionistas. Objetivos estratégicos alcanzados: Si la compañía ha logrado alcanzar metas estratégicas importantes, como la expansión a nuevos mercados, la adquisición de empresas o la puesta en marcha de grandes proyectos, esto también podría justificar un aumento de las retribuciones. Al cotizar en el Nasdaq, Ferrovial ha abierto las puertas a una cartera de inversores internacionales que encaja con su perfil global. La triple cotización, que abarca Madrid, Ámsterdam y ahora Nueva York, consolida aún más la posición de la compañía en el mercado. Como previeron los analistas, esta decisión ha sido muy bien recibida, especialmente considerando que más del 80% del valor de Ferrovial proviene de Estados Unidos y Canadá.



Escasez de talento: En un sector como el de las infraestructuras, donde el talento cualificado suele ser escaso, las empresas pueden verse obligadas a ofrecer remuneraciones competitivas para atraer y retener a los mejores profesionales. Inflación y aumento del coste de vida: El incremento generalizado de los precios y el mayor coste de vida pueden haber llevado a las empresas a ajustar las remuneraciones de sus empleados, incluidos los altos directivos, para compensar esta pérdida de poder adquisitivo. Implicaciones y perspectivas: a pesar de algunos contratiempos en el desempeño de sus autopistas en Estados Unidos, Ferrovial ha logrado mantener la confianza de los inversores, como lo demuestran las positivas valoraciones de firmas como Citi.

