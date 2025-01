Se espera que la sesión de hoy sea moderada en términos de datos macroeconómicos, con los mercados centrándose en el sector tecnológico estadounidense, que se enfrenta a una ola de ventas debido al éxito del modelo chino de inteligencia artificial DeepSeek V3. El modelo se entrenó a una fracción del costo en comparación con sus competidores "occidentales" y ofrece resultados comparables al último modelo GPT 0-1 de OpenAI. Como resultado, los inversores temen que el gasto de las empresas en infraestructura de inteligencia artificial pueda desacelerarse significativamente; las acciones de Nvidia han bajado más del 7%. Mientras tanto, los índices chinos están subiendo, en comparación con una caída del 2,5% en el Nasdaq 100. Calendario económico 10 AM – Alemania, índice Ifo (enero): Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Expectativas: pronóstico 85, anterior 84,4

Condiciones actuales: pronóstico 85,4, anterior 85,1

Clima empresarial: pronóstico 84,8, anterior 84,7 14:30 – EE. UU., índice de la Fed de Chicago: Pronóstico: -0,06, anterior: -0,12 16:00 – EE. UU., ventas de viviendas nuevas: Pronóstico: 672 000, anterior: 664 000 16:30 – EE. UU., índice de la Fed de Dallas: Anterior: 3,4 Presentación de resultados A&T (ATT.US) – Antes de la sesión de EE.UU.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "