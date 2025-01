DeepSeek sacude las bolsas mundiales

La startup china de inteligencia artificial DeepSeek está lastrando la cotización de las acciones tecnológicas mundiales, al poner en duda el dominio tecnológico de Estados Unidos. Durante el fin de semana, aumentó el interés por el último modelo de IA de DeepSeek, que muestra grandes ventajas incluso si se ejecuta en chips menos avanzados, lo que pone en duda la validez de las altísimas valoraciones de empresas como Nvidia y el resto de compañías que han liderado el auge mundial de las acciones de IA, ya que sus chips se han considerado esenciales para el desarrollo de esta tecnología. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil DeepSeek planta dudas en Occidente DeepSeek ha afirmado que está desarrollando modelos competitivos con un presupuesto limitado, lo que ha provocado que los expertos de la industria se pregunten si era necesario invertir decenas de miles de millones de dólares en la construcción de clústeres de chips de IA para el entrenamiento de modelos de lenguaje a gran escala. Las restricciones comerciales de Washington habían mantenido los chips más avanzados fuera del alcance de China, pero el modelo de DeepSeek se ha construido utilizando tecnología de fácil acceso. Lanzado la semana pasada, DeepSeek es hoy la aplicación más descargada en EEUU de la App Store. Consecuencias en los mercados En Hong Kong, el índice tecnológico Hang Seng ha subido hasta un 2% antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Sin embargo, las acciones de inteligencia artificial cayeron en otras geografías. De hecho, las acciones de Nvidia están bajando más de un 5% arrastrando al Nasdaq a una caída superior al 2%. Queda la duda ahora de saber si los inversores están usando las noticias de DeepSeek como excusa para asegurar los beneficios de empresas que habían tenido un buen comportamiento desde el año pasado o si por el contrario será algo puntual que permitirá comprar más barato. En Japón las acciones de Advantest, proveedor de Nvidia, cayeron hasta un 8,6%. Mientras el inversor en centros de datos Mapletree Industrial Trust cayó un 3,6% en Singapur.



